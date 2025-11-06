Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ο Τόνι Άλεν

Μπλεξίματα με το νόμο για τον άλλοτε NBAer, Τόνι Άλεν, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, προκαλώντας σοκ στις ΗΠΑ και στο NBA.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία σταμάτησε το όχημα στο οποίο επέβαινε και βρήκαν πάνω του ένα πακέτο μαριχουάνας και διάφορα σύνεργα ναρκωτικών που περιείχαν μαριχουάνα. Επίσης, μια έρευνα του οχήματος αποκάλυψε ένα κουτί τσιγάρων στο κάθισμα του συνοδηγού του Άλεν, με μια λευκή σκόνη που αργότερα βρέθηκε θετική σε κοκαΐνη.

Ο Άλεν και οι Σέλτικς

Ο Άλεν αγωνίστηκε για 14 χρόνια στο NBA, ξεκινώντας την καριέρα του στους Σέλτικς το 2004, όπου έπαιξε ως το 2010, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2008.

Το 2010 μετακόμισε στο Μέμφις και έγινε ένας από τους πλέον αγαπημένους παίκτες των Γκρίζλις. Το 2017 υπέγραψε στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, όπου έκλεισε την καριέρα του έναν χρόνο αργότερα.