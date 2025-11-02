Ο Κώστας Λάμπρου δέχτηκε απειλητικά μηνύματα από οπαδούς της Μπρέντα

Η Μπρέντα του Κώστα Λάμπρου πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς για το ολλανδικό πρωτάθλημα, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 5 παιχνιδιών χωρίς νίκη.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν καταγράφει πολλές συμμετοχές με την ομάδα, ωστόσο πρόσφατα αγωνίστηκε δύο φορές βασικός, στο 3-3 απέναντι στη Χέρενφεν και στη βαριά εντός έδρας ήττα με 1-4 από τη Χέρακλες.

Τα δύο αυτά αποτελέσματα οδήγησαν μερίδα των οπαδών της Μπρέντα να στείλουν απειλητικά μηνύματα στον 34χρονο που απευθύνονταν στον ίδιο αλλά και στην οικογένειά του, κάτι που τον οδήγησε στο να κάνει ιδιωτικό το προφίλ του για να περιορίσει τα μηνύματα που δεχόταν.

Τι δήλωσε ο Λάμπρου

«Έπρεπε να ορίσω το προφίλ μου ως ιδιωτικό. Ξαφνικά λαμβάνω μηνύματα όπως: «Ξέρω πού μένεις», «Ξέρω πού εργάζεται η γυναίκα σου». Αυτό ξεπερνά τα όρια. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη για την απόδοσή μου. Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά μόλις γίνει προσωπικό, μόλις εμπλακεί η οικογένειά σου… τότε είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς», δήλωσε ο Λάμπρου.

Μία σελίδα φίλων της Μπρέντα δημοσίευσε ένα μήνυμα σχετικά με την κατάσταση, στο οποίο υπερασπιζόταν τον Έλληνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό απαράδεκτο, ενώ πρόσθεσε ότι οι παίκτες χρειάζονται στήριξη και όχι απειλές.