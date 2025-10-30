Η Ahi Carrier ως ένας 360° πάροχος λύσεων στην επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας

Η κλιματική αλλαγή παράλληλα με μία συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση -που εντείνεται λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων- έχουν αναδείξει τα κτήρια σε κεντρικό πεδίο συζητήσεων για την επίτευξη της βιωσιμότητας. Καθόλου τυχαίο αν σκεφτεί κανείς ότι ευθύνονται για περίπου το 40% των παγκόσμιων εκπομπών CO2​, που σημαίνει ότι η ζήτηση για τεχνολογίες που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αισθητική είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Carrier, με ιστορία και ηγετικό ρόλο στον κλάδο HVAC (Θέρμανση, Εξαερισμός, Κλιματισμός), παρουσιάζει «real life solutions« που δίνουν νέα διάσταση στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κλιματισμό και τη δόμηση.

Είχαμε τη χαρά να βρεθούμε στα κεντρικά γραφεία τους στην Αθήνα και να συνομιλήσουμε με τον Εμπορικό Διευθυντή της Ahi Carrier, Βασίλη Καρβούνη, για την εταιρεία, το μεγαλύτερο στοίχημα του κλάδου για βιώσιμη ανάπτυξη και τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν στην ελληνική αγορά σήμερα.

Αναφερόμενος στο μεγαλύτερο στοίχημα για τον κλάδο της δόμησης και του κλιματισμού στην Ελλάδα, ο κος Καρβούνης τόνισε ότι είναι η ανάγκη να διατηρηθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια χαμηλά, παρά την κλιματική κρίση που οδηγεί στην εγκατάσταση ολοένα και περισσότερων ενεργοβόρων συσκευών.

Η λύση, όπως εξήγησε, είναι σύνθετη: ξεκινά από την κατασκευή βιώσιμων κτηρίων με χαμηλές ενεργειακές ανάγκες, συνεχίζεται με τη σωστή επιλογή συστήματος, την ορθή εφαρμογή του και ολοκληρώνεται με την τακτική και σωστή συντήρησή του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Η συχνότητα της συντήρησης, μάλιστα, τονίζεται ως μείζονος σημασίας και εξαρτάται από τη συσκευή, τη χρήση και την εφαρμογή.

Σχετικά με την ενσωμάτωση της 120ετούς εμπειρίας της Carrier στην ελληνική αγορά, ο κος Καρβούνης σημείωσε ότι η μάρκα εκπροσωπείται στην Ελλάδα για πάνω από 60 χρόνια, με την Carrier Ελλάς να μετράει κοντά 3 δεκαετίες. Υπογράμμισε ότι η εγκατεστημένη βάση της εταιρείας, που περιλαμβάνει από μεγάλα νοσοκομεία μέχρι ξενοδοχειακές μονάδες, αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της τεχνογνωσίας της.

Όπως μας τόνισε, η Carrier προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση (A-Z), η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος, την υποστήριξη στον σχεδιασμό, την προμήθεια και τη συντήρηση, μέσω ενός μεγάλου δικτύου εκπαιδευμένων συνεργατών και της after sales ομάδας της, διαφοροποιώντας την από τον ανταγωνισμό.

Ως προς τα «real life solutions» (ολιστικές λύσεις), ως λύσεις για έργα μεγάλης κλίμακας, αλλά και στην τυπική κατοικία, ο κος Καρβούνης τόνισε ότι κάθε εφαρμογή είναι ιδιαίτερη και πρέπει να αναλύεται εις βάθος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε μία ενεργειακή επιλογή που ακούγεται πολύ σήμερα, στις αντλίες θερμότητας, όπου επισήμανε πως η υψηλή απόδοση και τα οικολογικά ψυκτικά ρευστά δεν αρκούν: η μειωμένη παραγωγή της θερμοκρασίας του ζεστού νερού προς τα θερμαντικά σώματα και η μη συνεχόμενη λειτουργία του συστήματος μπορεί να μειώσουν την προσδοκούμενη εξοικονόμηση. Για αυτό, η εκπαίδευση του χρήστη στη σωστή λειτουργία είναι κρίσιμη.

Ο κος Καρβούνης πρόσθεσε ότι οι ανάγκες των κτηρίων επηρεάζονται φυσικά από τη γεωγραφική τους θέση, τον προσανατολισμό, αλλά κυρίως από τη χρήση τους, αναδεικνύοντας τον ξενοδοχειακό τομέα και τον τουρισμό ως σημαντικό πεδίο επένδυσης για το ενεργειακό προφίλ της χώρας.

Σε ερώτηση για την ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως το Internet of Things (IoT) και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), ο Εμπορικός Διευθυντής της Ahi Carrier υπογράμμισε ότι η εταιρεία παρακολουθεί τα μηχανήματά της απομακρυσμένα εδώ και χρόνια, καθώς «κανένας δεν μπορεί να ελέγξει καλύτερα το μηχάνημά του από αυτόν που το κατασκευάζει».

Σήμερα, ενσωματώνονται επιπλέον παράγοντες όπως ο προσανατολισμός του κτηρίου, οι συνθήκες του εσωτερικού χώρου και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα, επιτρέποντας την παροχή 360° συμβουλευτικής στους πελάτες. Τόνισε δε ότι για τα βιώσιμα και βιοκλιματικά κτήρια, η σωστή εφαρμογή και η συντήρηση υπερτερούν ακόμα και της επιλογής μιας συσκευής υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Όσον αφορά την ευθυγράμμιση της πορείας της Ahi Carrier με τους ευρωπαϊκούς στόχους όπως το Fit for 55 και το Repower EU, ο κος Καρβούνης εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το γεγονός ότι η Carrier, μέσω του R&D της, λανσάρει ήδη μηχανήματα που εναρμονίζονται με κανονισμούς που θα εφαρμοστούν μετά το 2027, εκπαιδεύοντας έτσι την αγορά στα νέα δεδομένα. Η πρόσφατη εξαγορά δε του γερμανικού κολοσσού Viessmann αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη θέση, καθιστώντας την Carrier έναν 360° προμηθευτή λύσεων (όπως φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και φορτιστές).

Κλείνοντας, ο κος Καρβούνης μοιράστηκε το προσωπικό του όραμα για τα κτήρια του αύριο στην Ελλάδα, το οποίο συνοψίζεται σε τρεις άξονες:

Το πολιτικό σύστημα να δημιουργήσει υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης. Οι προμηθευτές και κατασκευαστές να επενδύσουν στην εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού για την επιλογή ολοκληρωμένων συστημάτων. Ο ίδιος ο επενδυτής να κατανοήσει τη σημασία του ενεργειακά χαμηλής κατανάλωσης κτηρίου και να επενδύσει σε αυτό.

Σχετικά με την επισήμανση για την Ελλάδα, ως χώρα με άφθονο ήλιο και αέρα – δυνάμεις της φύσης που ευνοούν τη βιωσιμότητα, ο κος Καρβούνης συμφώνησε, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί την ουσιαστική απεξάρτηση που μπορούμε να πετύχουμε ευκολότερα από το φυσικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα.

Αναφορικά με την επόμενη μεγάλη επανάσταση στον κλάδο, εκτίμησε ότι αυτή θα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη έξυπνων μηχανημάτων με χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα, ικανών να αυτοβελτιώνουν τη λειτουργία τους, κατανοώντας τις συνθήκες του κτηρίου και τις ανάγκες του χρήστη. Ο ίδιος κατέληξε τονίζοντας ότι το πιο σημαντικό είναι να δοθεί χρόνος στην κοινωνία να εκπαιδευτεί και να μάθει να χρησιμοποιεί σωστά τις ήδη υπάρχουσες καινοτόμες λύσεις.

Η ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κο Καρβούνη υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον δεν εξαντλείται στην προμήθεια νέων, ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση που ξεκινά από τη σωστή δόμηση, περνά μέσα από την εξειδικευμένη μελέτη των αναγκών κάθε κτηρίου, την εκπαίδευση του χρήστη και καταλήγει στη διαρκή συντήρηση του συστήματος.

Η Ahi Carrier, με την μακρά της εμπειρία, την ενσωμάτωση IoT και AI και τις στρατηγικές εξαγορές όπως η Viessmann, τοποθετείται ως ένας 360° πάροχος λύσεων που είναι έτοιμος να υποστηρίξει την Ελλάδα στην επίτευξη της ενεργειακής της αυτονομίας. Και σε αυτό το «πράσινο» ταξίδι είμαστε όλοι συνοδοιπόροι: ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρηματίες, κρατικοί και διεθνείς φορείς.