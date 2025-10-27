Το σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 27/10/2025
- Ο Μαδούρο κατηγορεί τον Τραμπ ότι πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα – Πού αλλού «χώνει τη μύτη του»;
- Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα εφτά θέματα που θα τεθούν επί τάπητος
- Το τέλος της «οικονομίας της απάτης» - Από την ιατρική μέχρι τα χρηματοοικονομικά
- Διακόσιοι τόνοι ζωικά απόβλητα από επιχείρηση που κάηκε στην Κέρκυρα ενταφιάζονταν στην Ήπειρο – Τρεις συλλήψεις
- Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία
- Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
- Κηφισιά-Καλλιθέα 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά για την Κηφισιά
- Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή – Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν [βίντεο]
- Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
- Βουλή: Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
