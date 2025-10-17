Σάλος στην Τουρκία: Θετική σε ναρκωτικά η ηθοποιός που έκανε το τζάμπολ στο Εφές – Παναθηναϊκός

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ξεσπάσει σκάνδαλο στην Τουρκία μετά από έρευνες των αρχών για καλλιτέχνες της χώρας που είναι μπλεγμένοι σε κυκλώματα ναρκωτικών ή έστω κάνουν χρήση οι ίδιοι. Το βράδυ της Παρασκευής (17/10) σημειώθηκε εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση καθώς οκτώ ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί σε ουσίες σύμφωνα με το «TRT News».

Ανάμεσά τους η 41χρονη ηθοποιός Μπιρτσέ Ακαλάι η οποία κλήθηκε να κάνει το συμβολικό τζάμπολ στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό. Κάτι που συνηθίζει η τουρκική ομάδα, να ξεκινάει τα παιχνίδια της δηλαδή με έναν διάσημο να κάνει το τζάμπολ. Η είδηση μάλιστα κυκλοφόρησε στην Τουρκία έξι μόλις λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης (20:30) του αγώνα στην έδρα της Αναντολού.

Όπως έγινε γνωστό, στις εξετάσεις είχαν υποβληθεί 19 ύποπτοι στις 8/10 και οκτώ δείγματα (αίμα και μαλλιά) ήταν θετικά. Η επιχείρηση έγινε στην Κωνσταντινούπολη, με τις αρχές να οδηγούν τους υπόπτους στο Seyrantepe Hamidiye Etfal Training and Research Hospital για τον σχετικό έλεγχο. Οι υπόλοιποι επτά καλλιτέχνες είναι οι Ντιλάν Πολάτ, Ντερέν Ταλού, Ντερίν Ταλού, Μπεράκ Τουζουνατάτς, Κουμπιλάι Ακά, Μετίν Ακντουλγκέρ, Καάν Γιλντιρίμ.