Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Σάλος στην Τουρκία: Θετική σε ναρκωτικά η ηθοποιός που έκανε το τζάμπολ στο Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17 Οκτωβρίου 2025 | 23:47

Σάλος στην Τουρκία: Θετική σε ναρκωτικά η ηθοποιός που έκανε το τζάμπολ στο Εφές – Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με το TRT News και άλλα τουρκικά ΜΜΕ η ηθοποιός Μπιρτσέ Ακαλάι βρέθηκε θετική σε χρήση ουσιών και η είδηση βγήκε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας

Σύνταξη
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ξεσπάσει σκάνδαλο στην Τουρκία μετά από έρευνες των αρχών για καλλιτέχνες της χώρας που είναι μπλεγμένοι σε κυκλώματα ναρκωτικών ή έστω κάνουν χρήση οι ίδιοι. Το βράδυ της Παρασκευής (17/10) σημειώθηκε εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση καθώς οκτώ ακόμη άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί σε ουσίες σύμφωνα με το «TRT News».

Ανάμεσά τους η 41χρονη ηθοποιός Μπιρτσέ Ακαλάι η οποία κλήθηκε να κάνει το συμβολικό τζάμπολ στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό. Κάτι που συνηθίζει η τουρκική ομάδα, να ξεκινάει τα παιχνίδια της δηλαδή με έναν διάσημο να κάνει το τζάμπολ. Η είδηση μάλιστα κυκλοφόρησε στην Τουρκία έξι μόλις λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης (20:30) του αγώνα στην έδρα της Αναντολού.

Όπως έγινε γνωστό, στις εξετάσεις είχαν υποβληθεί 19 ύποπτοι στις 8/10 και οκτώ δείγματα (αίμα και μαλλιά) ήταν θετικά. Η επιχείρηση έγινε στην Κωνσταντινούπολη, με τις αρχές να οδηγούν τους υπόπτους στο Seyrantepe Hamidiye Etfal Training and Research Hospital για τον σχετικό έλεγχο. Οι υπόλοιποι επτά καλλιτέχνες είναι οι Ντιλάν Πολάτ, Ντερέν Ταλού, Ντερίν Ταλού, Μπεράκ Τουζουνατάτς, Κουμπιλάι Ακά, Μετίν Ακντουλγκέρ, Καάν Γιλντιρίμ.

Economy
S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

S&P: Αμετάβλητη στο ΒΒΒ με σταθερό outlook η ελληνική οικονομία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.

Σύνταξη
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Εφές – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας! (vid)
Μπάσκετ 17.10.25

Σοβαρός τραυματισμός για Παπαγιάννη! Αποχώρησε με καροτσάκι κλαίγοντας!

Ο Γιώργος Παπαγιάννης πάτησε άσχημα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο, όπως όλα δείχνουν σοβαρά. Αποχώρησε για τα αποδυτήρια πάνω σε ειδικό καροτσάκι, κλαίγοντας...

Σύνταξη
«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»
Μπάσκετ 17.10.25

«Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσαν αίτημα στη Euroleague προκειμένου να παίζουν στο Ισραήλ»

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν καταθέσει γραπτό αίτημα στη Euroleague προκειμένου να δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ.

Σύνταξη
LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 17.10.25

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

LIVE: Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Aναντολού Εφές – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)
Euroleague 17.10.25

Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι μετά από μια σπουδαία ανατροπή στο φινάλε και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο από την παρακάμερα, με όσα συνέβησαν στο ματς εντός και εκτός παρκέ.

Σύνταξη
«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)
Euroleague 17.10.25

«Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε πρόταση δανεισμού για τον Σορτς στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ λόγω των απουσιών των Κάρτερ και Κάνααν και κινήθηκε για την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό – Η απάντηση των πράσινων…

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι
Κόσμος 17.10.25

Ο Πιτ Χέγκσεθ φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας στη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο επικεφαλής του υπουργείο Άμυνας ή υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, φορούσε γραβάτα στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, κάτι που παρατήρησαν άμεσα τα ουκρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Παρί Σεν Ζερμέν – Στρασβούργο 3-3: Οι Παριζιάνοι γλίτωσαν την ήττα στο ντέρμπι κορυφής

Η Παρί γλίτωσε μια οδυνηρή ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-3 απέναντι στο εξαιρετικό Στρασβούργο, τελικά έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αποσπώντας 3-3.

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά από τον Γιαζιτσί. Ο ίδιος εμφανίζεται έτοιμος να κάνει τα πάντα. Το είπε στον Μεντιλίμπαρ και παλεύει να του το δείξει στο Ρέντη. Ο Βάσκος δεν αγαπάει τα λόγια, αλλά την εικόνα του γηπέδου. Και έχει θέσει άπαντες σε επιφυλακή, προετοιμάζοντάς τους για χρόνο και... «ευθύνες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
Στο Ερυθρό Σταυρό 17.10.25

Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανέκτησαν τη σορό ενός Ισραηλινού αιχμαλώτου στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση. Ωστόσο δεν έδωσε πληροφορίες ποιος είναι ο νεκρός.

Σύνταξη
Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
Κόσμος 17.10.25

Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει

Η Γάζα, βυθισμένη στη φρίκη του πολέμου και της καταστροφής, βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης μιας κοινωνίας που παλεύει να επιβιώσει και να ελπίσει ξανά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
Μπάσκετ 17.10.25

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν

Με τον Οσμάν να κάνει ρεκόρ πόντων (29) και τον Γιουρτσεβέν να προσθέτει 15, ο Παναθηναϊκός νίκησε εμφατικά στην Πόλη με 95-81. Σοκαριστικός τραυματισμός για Παπαγιάννη, τραυματίστηκε και ο Οσμάνι.

Σύνταξη
Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»
Ελλάδα 17.10.25

Μυστήριο με τον 44χρονο που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων – «Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και η σύζυγός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί του - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα

Σύνταξη
