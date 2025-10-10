magazin
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10 Οκτωβρίου 2025 | 14:19

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Spotlight

Ήταν 10 Δεκεμβρίου 2019 όταν όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στη νέα πρωθυπουργό της Φινλανδίας – και ο λόγος ήταν ξεκάθαρος. Η Σάνα Μάριν στα 34 της χρόνια είχε γίνει η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο, κάτι που για πολλούς σήμαινε έναν αέρα ανανέωσης στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Ωστόσο, η 4ετία που έμεινε στον πρωθυπουργικό θώκο της χώρας της δεν αποδείχθηκε και η πιο εύκολη της ζωής της. Η νεαρή πολιτικός βρέθηκε πολλές φορές στο μάτι του κυκλώνα, κυρίως με την προσωπική της ζωή.

Διάφορα βίντεο που διέρρευσαν με τη Σάνα Μάριν να πηγαίνει από πάρτι σε πάρτι (κάποια από αυτά μέσα στην περίοδο του lockdown), οι προκλητικοί χοροί της με άγνωστους άνδρες αν και παντρεμένη, οι φήμες για χρήση ναρκωτικών, το διαζύγιο ουσιαστικά την έκαναν persona non grata τόσο μέσα στο κόμμα της όσο και στη χώρα της – παρά το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι τη στήριξαν, υποστηρίζοντας ότι αν κάνει σωστά τη δουλειά της δεν πρέπει να μας απασχολούν όλα τα παραπάνω.

YouTube thumbnail

Τελικά τον Ιούνιο του 2023 θα χάσει εκλογές, περίπου δύο μήνες μετά θα παραιτηθεί και από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ενώ την ίδια περίοδο θα παραιτηθεί και από βουλευτής. Η Σάνα Μάριν μόλις είχα βάλει τέλος στην πολιτική της καριέρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sanna Marin (@sannamarin)

Τα πάρτι, η αυτοβιογραφία και η επόμενη μέρα

Έχοντας απαλλαγή πλέον από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες να ακολουθούν το κάθε της βήμα, η Σάνα Μάριν έχει καταφέρει να φτιάξει ξανά της ζωή της συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη δουλειά.

Σε αυτά τα περίπου δύο χρόνια έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη – από τη Γαλλία έως την Ιταλία. O προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram με τους 1 εκατ. followers, είναι γεμάτος με φωτογραφίες της από συναυλίες, πάρτι, διακοπές σε γιοτ, fashion shows, εξόδους με φίλες.

Παράλληλα όμως έχει πέσει και με τα μούτρα στη δουλειά. Έτσι δημιούργησε τη δική της συμβουλευτική εταιρία MA/PI Oy, όπου δίνει διάφορες ομιλίες. Ανέλαβε τη θέση της στρατηγικής συμβούλου στον οργανισμό Tony Blair Institute for Global Change, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία με την Range Media Partners για τη δημιουργία κινηματογραφικού, τηλεοπτικού και ηχητικού περιεχομένου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 άρχισε να εργάζεται στην επιτροπή International Task Force on Security and Euro-Atlantic Integration of Ukraine.

Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματά της με τίτλο Hope in Action, εκεί όπου μιλάει από τα παιδικά της χρόνια μέχρι το διαζύγιο και την πολιτική της πορεία.

«Ο φινλανδικός Τύπος μύρισε αίμα και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη» δήλωσε πριν από μερικές ημέρες στον The New Yorker. «Το πραγματικό ‘έγκλημα’ στην περίπτωσή μου ήταν ότι δεν συμπεριφερόμουν ως την πρωθυπουργό που είχαν όλοι στο μυαλό τους».

Μάλιστα, η Σάνα Μάριν τόνισε πως «ήμουν πολύ ανεπίσημη, πολύ χαλαρή, χόρευα με έναν τρόπο που για κάποιους ήταν… άτακτος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Το ψωμί που φτιάχνει η Τέιλορ Σουίφτ και κάνει καλό στο έντερο

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στον ΑΔΜΗΕ πέρασε η Λευκωσία τις άδειες του GSI

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»
Cut 10.10.25

«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς λέει ότι τα γυρίσματα με τον Άντριου Γκάρφιλντ την έκαναν να «ιδρώνει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Τζούλια Ρόμπερτς εξήρε τις ερμηνείες των συμπρωταγωνιστών της στην ταινία «After the Hunt», ενώ μοιράστηκε ιστορίες από τα γυρίσματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ
Yes, sir 09.10.25

Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

«Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli XCX. The Moment. Έρχεται το 2026», αποκάλυψε η ποπ σταρ για τη νέα της ταινία, στην οποία συμμετέχει ένα εκρηκτικό καστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας
Αλβανία-Γερμανία 09.10.25

Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Ο Έντι Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η βερολινέζικη γκαλερί Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται
Αδιάκοπο ή στοχαστικό; 09.10.25

Οι κινηματογραφικές ιλαροτραγωδίες των Μπέλα Ταρ και Λάσλο Κρασναχορκάι για έναν κόσμο που αποσυντίθεται

Η μακρά συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ και του μυθιστοριογράφου Λάζλο Κρασναχόρκαι, με πέντε ταινίες μεγάλου μήκους σε διάστημα δύο δεκαετιών, γέννησε κινηματογραφικούς μύθους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ – Στο πλατό της ταινίας Performance
Swinging London 09.10.25

Στο κρεβάτι με τον Μικ Τζάγκερ και την Ανίτα Πάλενμπεργκ - Στο πλατό της ταινίας Performance

Ο Άγγλος φωτογράφος Άντριου Μακλίαρ θυμάται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της ποπ ταινίας Performance του 1970, των Ντόναλντ Κάμελ και Νίκολας Ρεγκ, στο Λονδίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης
«Ελευθερία» 09.10.25

Ο σκηνοθέτης Τζορτζ Μίλερ δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη – Το παράδειγμα του κινήματος της Αναγέννησης

Σε συνέντευξή του στον The Guardian, ο Τζορτζ Μίλερ δήλωσε ότι η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη «αντηχεί προηγούμενες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Αναγέννησης».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο