Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Ήταν 10 Δεκεμβρίου 2019 όταν όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στη νέα πρωθυπουργό της Φινλανδίας – και ο λόγος ήταν ξεκάθαρος. Η Σάνα Μάριν στα 34 της χρόνια είχε γίνει η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο, κάτι που για πολλούς σήμαινε έναν αέρα ανανέωσης στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Ωστόσο, η 4ετία που έμεινε στον πρωθυπουργικό θώκο της χώρας της δεν αποδείχθηκε και η πιο εύκολη της ζωής της. Η νεαρή πολιτικός βρέθηκε πολλές φορές στο μάτι του κυκλώνα, κυρίως με την προσωπική της ζωή.

Διάφορα βίντεο που διέρρευσαν με τη Σάνα Μάριν να πηγαίνει από πάρτι σε πάρτι (κάποια από αυτά μέσα στην περίοδο του lockdown), οι προκλητικοί χοροί της με άγνωστους άνδρες αν και παντρεμένη, οι φήμες για χρήση ναρκωτικών, το διαζύγιο ουσιαστικά την έκαναν persona non grata τόσο μέσα στο κόμμα της όσο και στη χώρα της – παρά το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι τη στήριξαν, υποστηρίζοντας ότι αν κάνει σωστά τη δουλειά της δεν πρέπει να μας απασχολούν όλα τα παραπάνω.

Τελικά τον Ιούνιο του 2023 θα χάσει εκλογές, περίπου δύο μήνες μετά θα παραιτηθεί και από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ενώ την ίδια περίοδο θα παραιτηθεί και από βουλευτής. Η Σάνα Μάριν μόλις είχα βάλει τέλος στην πολιτική της καριέρα.

Τα πάρτι, η αυτοβιογραφία και η επόμενη μέρα

Έχοντας απαλλαγή πλέον από τους δημοσιογράφους και τις κάμερες να ακολουθούν το κάθε της βήμα, η Σάνα Μάριν έχει καταφέρει να φτιάξει ξανά της ζωή της συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη δουλειά.

Σε αυτά τα περίπου δύο χρόνια έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη – από τη Γαλλία έως την Ιταλία. O προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram με τους 1 εκατ. followers, είναι γεμάτος με φωτογραφίες της από συναυλίες, πάρτι, διακοπές σε γιοτ, fashion shows, εξόδους με φίλες.

Παράλληλα όμως έχει πέσει και με τα μούτρα στη δουλειά. Έτσι δημιούργησε τη δική της συμβουλευτική εταιρία MA/PI Oy, όπου δίνει διάφορες ομιλίες. Ανέλαβε τη θέση της στρατηγικής συμβούλου στον οργανισμό Tony Blair Institute for Global Change, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία με την Range Media Partners για τη δημιουργία κινηματογραφικού, τηλεοπτικού και ηχητικού περιεχομένου, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 άρχισε να εργάζεται στην επιτροπή International Task Force on Security and Euro-Atlantic Integration of Ukraine.

Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει και τα απομνημονεύματά της με τίτλο Hope in Action, εκεί όπου μιλάει από τα παιδικά της χρόνια μέχρι το διαζύγιο και την πολιτική της πορεία.

«Ο φινλανδικός Τύπος μύρισε αίμα και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη» δήλωσε πριν από μερικές ημέρες στον The New Yorker. «Το πραγματικό ‘έγκλημα’ στην περίπτωσή μου ήταν ότι δεν συμπεριφερόμουν ως την πρωθυπουργό που είχαν όλοι στο μυαλό τους».

Μάλιστα, η Σάνα Μάριν τόνισε πως «ήμουν πολύ ανεπίσημη, πολύ χαλαρή, χόρευα με έναν τρόπο που για κάποιους ήταν… άτακτος».