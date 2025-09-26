Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ για την πώληση και σωτηρία του TikTok
26 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:51

Εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ για την πώληση και σωτηρία του TikTok

Ο Τραμπ έδωσε το «ΟΚ» για την παραμονή του TikTok στις ΗΠΑ – Τώρα αναμένεται η έγκριση από την Κίνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει μια πρόταση που θα διατηρήσει το TikTok ζωντανό στις ΗΠΑ υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συναλλαγή που, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αποτιμά την επιχείρηση στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία πληροί τις απαιτήσεις του νόμου για την εθνική ασφάλεια που προϋποθέτει ότι η μητρική του TikTok, ByteDance, με έδρα την Κίνα, uα πουλήσει τις δραστηριότητες της πλατφόρμας στις ΗΠΑ ή θα απαγορευτεί η λειτουργία του στη χώρα.

Σύμφωνα με τους όρους, τους οποίους μένει να εγκρίνει και η Κίνα, μια νέα κοινοπραξία θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, με την ByteDance να διατηρεί ποσοστό μικρότερο από 20%.

Ο γίγαντας της τεχνολογίας επιχειρήσεων Oracle, η Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι θα είναι οι κύριοι επενδυτές στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, ελέγχοντας περίπου 45% μερίδιο στην οντότητα, ενώ οι επενδυτές και οι νέοι κάτοχοι της ByteDance θα κατέχουν το 35%, ανέφερε νωρίτερα το CNBC.

Κανένας εκπρόσωπος της ByteDance δεν ήταν παρών στην υπογραφή και η εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει ότι λαμβάνει χώρα κάποια συναλλαγή.

Δεν αναφέρθηκε τιμή αγοράς και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει κάνει αλλαγές στους νόμους, οι οποίες θα ήταν απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μια συμφωνία, όπως επισημαίνει το CNBC.

Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι ο κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε το πράσινο φως στη συμφωνία, ενώ ο Βανς δήλωσε ότι η κινεζική κυβέρνηση προέβαλε κάποια αντίσταση πριν από τη συμφωνία.

O Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για το TikTok μπροστά στις κάμερες στον Λευκό Οίκο

O Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για το TikTok μπροστά στις κάμερες στον Λευκό Οίκο

Η συμφωνία

Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία, η Oracle θα επιβλέπει τις λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες cloud computing για τη νέα εταιρεία TikTok στις ΗΠΑ, ανέφερε η Faber, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Oracle, Λάρι Έλισον, συμμετέχει στην ομάδα ιδιοκτησίας και ότι η εταιρεία του «παίζει πολύ σημαντικό ρόλο».

«Ανήκει σε Αμερικανούς και πολύ εξελιγμένους Αμερικανούς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή.

Οι επενδυτές της ByteDance, όπως η General Atlantic, η Susquehanna και η Sequoia, αναμένεται να συνεισφέρουν μετοχικό κεφάλαιο στη νέα οντότητα TikTok στις ΗΠΑ, δήλωσαν πηγές στην Faber. Η ByteDance φέρεται να αποτιμήθηκε στα 330 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα. Οι αναλυτές έχουν προηγουμένως εκτιμήσει ότι οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αξίζουν μεταξύ 30 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την απόκτηση μετοχικού ποσοστού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ή μια λεγόμενη χρυσή μετοχή στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το διάταγμα εμποδίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επιβάλει τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, ο οποίος θα έθετε δυσκολίες στους φορείς εκμετάλλευσης καταστημάτων εφαρμογών όπως η Apple και η Google και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου για την παροχή υπηρεσιών στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ.

Πηγή: OT.gr

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Vita.gr
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Business
Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Real Consulting: Στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
