Εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει μια πρόταση που θα διατηρήσει το TikTok ζωντανό στις ΗΠΑ υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συναλλαγή που, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αποτιμά την επιχείρηση στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία πληροί τις απαιτήσεις του νόμου για την εθνική ασφάλεια που προϋποθέτει ότι η μητρική του TikTok, ByteDance, με έδρα την Κίνα, uα πουλήσει τις δραστηριότητες της πλατφόρμας στις ΗΠΑ ή θα απαγορευτεί η λειτουργία του στη χώρα.

Σύμφωνα με τους όρους, τους οποίους μένει να εγκρίνει και η Κίνα, μια νέα κοινοπραξία θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, με την ByteDance να διατηρεί ποσοστό μικρότερο από 20%.

Ο γίγαντας της τεχνολογίας επιχειρήσεων Oracle, η Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι θα είναι οι κύριοι επενδυτές στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, ελέγχοντας περίπου 45% μερίδιο στην οντότητα, ενώ οι επενδυτές και οι νέοι κάτοχοι της ByteDance θα κατέχουν το 35%, ανέφερε νωρίτερα το CNBC.

Κανένας εκπρόσωπος της ByteDance δεν ήταν παρών στην υπογραφή και η εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει ότι λαμβάνει χώρα κάποια συναλλαγή.

Δεν αναφέρθηκε τιμή αγοράς και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει κάνει αλλαγές στους νόμους, οι οποίες θα ήταν απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μια συμφωνία, όπως επισημαίνει το CNBC.

Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι ο κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε το πράσινο φως στη συμφωνία, ενώ ο Βανς δήλωσε ότι η κινεζική κυβέρνηση προέβαλε κάποια αντίσταση πριν από τη συμφωνία.

Η συμφωνία

Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία, η Oracle θα επιβλέπει τις λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες cloud computing για τη νέα εταιρεία TikTok στις ΗΠΑ, ανέφερε η Faber, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Oracle, Λάρι Έλισον, συμμετέχει στην ομάδα ιδιοκτησίας και ότι η εταιρεία του «παίζει πολύ σημαντικό ρόλο».

«Ανήκει σε Αμερικανούς και πολύ εξελιγμένους Αμερικανούς», δήλωσε ο Τραμπ κατά την υπογραφή.

Οι επενδυτές της ByteDance, όπως η General Atlantic, η Susquehanna και η Sequoia, αναμένεται να συνεισφέρουν μετοχικό κεφάλαιο στη νέα οντότητα TikTok στις ΗΠΑ, δήλωσαν πηγές στην Faber. Η ByteDance φέρεται να αποτιμήθηκε στα 330 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα. Οι αναλυτές έχουν προηγουμένως εκτιμήσει ότι οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αξίζουν μεταξύ 30 και 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την απόκτηση μετοχικού ποσοστού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ή μια λεγόμενη χρυσή μετοχή στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το διάταγμα εμποδίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επιβάλει τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, ο οποίος θα έθετε δυσκολίες στους φορείς εκμετάλλευσης καταστημάτων εφαρμογών όπως η Apple και η Google και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου για την παροχή υπηρεσιών στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ.

Πηγή: OT.gr