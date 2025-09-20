Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Επιχείρηση «8η Οκτωβρίου»
Ανοίγματα υπό όρους από το Μαξίμου • Πώς η παρουσίαση ενός βιβλίου και η πιθανή συνύπαρξη Μητσοτάκη, Καραμανλή και Σαμαρά στον ίδιο χώρο μπορούν να διαμορφώσουν νέα δεδομένα
- Χωρίς αναβάθμιση της οικονομίας ο «χρησμός» της Moody’s
- Στοχοποίηση και απόπειρα τρομοκράτησης Ελλήνων πολιτών από την κυβέρνηση του Ισραήλ καταγγέλει το March to Gaza
- Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Είναι το κρέας και το γάλα ασφαλή για κατανάλωση;
- Μπρους Γουίλις: Χαμογελαστός με τις κόρες του σε νέα φωτογραφία – «Ευχές από ένα καλοκαίρι γεμάτο θαύματα»
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Ανοίγματα υπό όρους από το Μαξίμου
Επιχείρηση «8η Οκτωβρίου»
• Πώς η παρουσίαση ενός βιβλίου και η πιθανή συνύπαρξη Μητσοτάκη, Καραμανλή και Σαμαρά στον ίδιο χώρο μπορούν να διαμορφώσουν νέα δεδομένα
• Οι συζητήσεις στο παρασκήνιο και γιατί το Μαξίμου σταματά τις βολές κατά των δύο πρώην πρωθυπουργών
• Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη και πώς συνδέεται με τους σχεδιασμούς για νέο πολιτικό φορέα
============
Το νέο σκάνδαλο που ερευνά η Κοβέσι
Υδρομετρητές όπως ΟΠΕΚΕΠΕ
• «Σπασμένες» προμήθειες έως 10 φορές πάνω από την πραγματική αξία τους
============
Τζον Κατσιματίδης
«Τι μου είπε ο Ντ. Τραμπ το Σάββατο»
• Ο ομογενής επιχειρηματίας στα «ΝΕΑ»
============
Ανατ. Μεσόγειος
Τα γεωτρύπανα θα δώσουν τη… λύση
• Η Chevron, η Exxon και ο ζωτικός τους χώρος
============
Ελληνοτουρκικά
«Σύμφωνο συμβίωσης» στη Νέα Υόρκη
• Το ραντεβού της Τρίτης και οι προσδοκίες
============
Πολ Κρούγκμαν
«Η Ελλάδα δεν έχει ανακάμψει πλήρως»
• Ο νομπελίστας οικονομολόγος μιλάει στα «ΝΕΑ»
============
Φάκελος
Υπάρχει στρατευμένη ζωγραφική;
============
Φάκελος
Γιατί ο ΠΑΟ έφτασε στο σημείο μηδέν
- Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
- Γάζα: Σχεδόν 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη
- Σύμη: O Ιούλιος η φώκια βγήκε πάλι στη στεριά και η ΜΟm ενημερώνει το κοινό
- Τουρκία: Το σχόλιο Ερντογάν για την επικείμενη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο
- Στρατιωτικό ελικόπτερο των ΗΠΑ έπεσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Τέσσερις νεκροί
