Στουτγκάρδη – Σαν Πάουλι 2-0: «Καθάρισε» με Ντεμίροβιτς και Ελ Κανούς
Η Στουτγκάρδη επικράτησε εντός έδρας της Σαν Πάουλι με 2-0 και επέστρεψε στις νίκες.
Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Στουτγκάρδη επικράτησε με 2-0 της Σαν Πάουλι για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Πρώτη ήττα για τους φιλοξενούμενους του Μανώλη Σάλιακα στο πρωτάθλημα, με τους «Σουηβούς» να πλησιάζουν στον πόντο.
Στο 3′ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Ντεμίροβιτς ενώ στο 23′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Βασίλι νίκησε τον Στίλερ από την άσπρη βούλα. Το 1-0 ήρθε τελικά στο 43′ με ωραίο γκολ του Ντεμίροβιτς από ασίστ του Λέβελινγκ ενώ το 2-0 έγραψε ο Ελ Κανούς.
Στουτγκάρδη: Νίμπελ, Ασινιόν, Μίτελσταντ, Σαμπό, Γελτς, Αντρές, Στίλερ, Λέβελινγκ, Ελ Κανούς, Τομάς(72’ Φίριχ), Ντεμίροβιτς
Σαν Πάουλι: Βασίλι, Βαλ, Τσβιγκάλα, Σμιθ, Φουτζίτα, Σαντς, Σάλιακας, Όπιε, Σινανί(74’ Μέτκαλφ), Ουντότζι(61’ Αφολαγιάν), Περέιρα Λάγκε(61’ Κάαρς)
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (19/09)
Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι 2-0
Σάββατο (20/09)
Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (16:30)
Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)
Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ (16:30)
Λειψία-Κολωνία (19:30)
Κυριακή (21/09)
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)
Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)
Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επομενης (5ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (26/09)
Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης (21:30)
Σάββατο (27/09)
Μάιντς – Ντόρτμουντ (16:30)
Βόλφσμπουργκ – Λειψία (16:30)
Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν (16:30)
Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ (16:30)
Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)
Κυριακή (28/09)
Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (16:30)
Κολωνία – Στουτγκάρδη (18:30)
Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (20:30)
