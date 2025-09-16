Το Φεστιβάλ Strong me ξεκινά: Μια γιορτή ενδυνάμωσης και πρόληψης κατά της έμφυλης βίας

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο φεστιβάλ πρόληψης και εξάλειψης της έμφυλης βίας στη χώρα μας έχει ξεκινήσει!

Το 4ο Φεστιβάλ Strong me ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο ΣΕΦ στις 5.00 μ.μ. προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε μια μοναδική γιορτή ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει 19-21 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και το ΣΕΦ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και με τη στήριξη της ΣΤΑΣΥ Μον. Α.Ε.

Όλες οι δράσεις προσφέρονται δωρεάν και με διερμηνεία στη νοηματική, προκειμένου να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Με κεντρικό μήνυμα «We stand strong for equality», το φεστιβάλ φέρνει κοντά πάνω από 70 οργανισμούς από όλη την Ελλάδα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Αθλητικές ομοσπονδίες μαχητικών ΑμεΑ, σε δράσεις που προάγουν την ισότητα, την πρόληψη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, αθλητικές δράσεις, εκπαιδεύσεις για γονείς, εκπαιδευτικούς και προπονητές καθώς και εθελοντικές δράσεις, όπως αιμοδοσία που διοργανώνει η Παρέα της Αγάπης, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου από τις 4.00 μ.μ-8.00 μ.μ για τα παιδιά της Φλόγας σε συνεργασία με το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στα περίπτερα του «Έλα κι εσυ!» και της «Απάνεμης Στέγης» θα συγκεντρώνονται σχολικά αναλώσιμα, υλικά χειροτεχνίας, καινούργια παιχνίδια, σνακ, είδη προσωπικής υγιεινής για τα παιδιά δομών παιδικής προστασίας, στο περίπτερο της Στέγης Θηλέων Π. Φαλήρου «Άγιος Αλέξανδρος» μπορείτε να προσφέρετε είδη μακράς διάρκειας και χαρτικά και στο περίπτερο H3RS RED SPOT προϊόντα περιόδου.

Πόλη της Αγάπης: Στο φεστιβάλ θα στηθεί η Πόλη της Αγάπης, όπου παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να ζωγραφίσουν σε μικρά σπιτάκια προκάτ. Μέσα από αυτή τη δράση, θα μπορούν να στείλουν το δικό τους μήνυμα αγάπης και υποστήριξης σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας, μετατρέποντας τη δημιουργικότητά τους σε πράξη αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης.

Στην τελετή έναρξης, την Παρασκευή στις 20.30 μμ. θα εμφανιστεί η ανατρεπτική Ήρα Κατσούδα stand-up comedian, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά στην αλήθεια του μέσα από του χιούμορ.

Στις 21.30 θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «ΑΓΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ» του Μιχαήλ Άνθη, ένα σοκαριστικό θρίλερ ενδοοικογενειακής βίας για να μας πει πως… «καμιά φορά η σιωπή κάνει τον πιο επικίνδυνο θόρυβο», σε σκηνοθεσία Μανούσου Μανουσάκη. Παίζουν οι: Tάνια Τρύπη, Κωνσταντίνος Καζάκος, στο τσέλο ο Σταύρος Παργινός, Μαρία: H φωνή της Τζένης Καζάκου.

Στο πλαίσιο του Art Revolution, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου από τις 20.15, το Central Stage Περιστύλιο Εκθεσιακού Χώρου ΣΕΦ θα φιλοξενήσει το Αm I safe? σε σύλληψη – σκηνοθεσία Εύας Σταυρογιάννη, με τη Μαγδαληνή Σπίνου, την Perfomance του Αστερίου, την Sadahzinia, τον Άγγελο Πεντάρη, τον Στάθη Γιαννακόπουλο και το Giasemaki.

Στην τελετή λήξης, η δύναμη συναντά την έμπνευση. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 19.30 στο Central Stage , Περιστύλιο Εκθεσιακού χώρου ΣΕΦ, Μαχητικά αθλήματα ενώνονται στη σκηνή με διακεκριμένες και ανερχόμενες αθλήτριες που σπάνε στερεότυπα, ενώ άτομα με αναπηρία συμμετέχουν ενεργά, δείχνοντας ότι η θέληση και η αγάπη για τον αθλητισμό καταρρίπτουν κάθε εμπόδιο.

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με ένα ηχηρό μήνυμα ισότητας από την Κρήτη με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και τους μουσικούς του να μας θυμίζουν : “Άντε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα έχω ξεχάσει τα βήματα μα δε με παίρνει να πω δε μπορώ πρέπει να μπω στο χορό… Άλλοι κοιτούνε τον γκρεμό και νιώθουνε τη ζάλη κι άλλοι στην άκρη του γκρεμού χορεύουν Πεντοζάλι και τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης.

Το Strong me αποτελεί μια απολύτως εθελοντική πρωτοβουλία, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που επιδιώκει να ενώσει την κοινωνία σε έναν κοινό στόχο: την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την προώθηση της ισότητας σε κάθε επίπεδο.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτού του σημαντικού κινήματος και να συμμετάσχετε σε μια εμπειρία συλλογικής δράσης, μάθησης και δημιουργίας.

