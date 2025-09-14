Άσκηση: Απόλαυσέ την και σταμάτα να μετράς θερμίδες

Αν η άσκηση σου φαίνεται… τιμωρία ή υποχρέωση και όχι μια ευχάριστη διαδικασία που σε βοηθά τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο στην καθημερινότητά σου, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να αλλάξεις νοοτροπία έτσι ώστε η εμπειρία σου να γίνει πιο ουσιαστική, πιο σταθερή και βέβαια πάνω απ’ όλα, απολαυστική.

5 τρόποι να βελτιώσεις τη σχέση σου με την άσκηση

1. Σκέψου τι θες να πετύχεις

Όταν ασκείσαι, σκέψου τον προσωπικό σου στόχο και κάνε τις απαραίτητες προσαρμογές. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλεις να αυξήσεις την αντοχή σου ώστε να έχεις ενέργεια για να παίξεις με τα παιδιά ή τον σκύλο σου μετά τη δουλειά. Ή να δυναμώσεις τους δικέφαλους ή την μέση σου ώστε οι καθημερινές δραστηριότητες να γίνονται πιο εύκολα. Σκέψου τι θέλεις και εστίασε στην ανάλογη άσκηση έτσι ώστε πρακτικά να αφορά τον τρόπο ζωής σου.

2. Επίλεξε το κατάλληλο περιβάλλον

Το περιβάλλον επηρεάζει τις συμπεριφορές μας. Επίλεξε εκείνο που ενισχύει τη σχέση σου με την άσκηση, ένα περιβάλλον που θέλεις, που νιώθεις άνετα να βρίσκεσαι.

3. Ψάξ’ το λιγάκι…

Συχνά το πρόβλημα δεν είναι ο χρόνος ή το κίνητρο, αλλά το τι μπορείς να αντέξεις. Τι δεν σε κουράζει υπερβολικά ώστε να μπορείς να γυμναστείς ξανά σε 1-2 μέρες; Γιατί κάποιες φορές μια ώρα άσκησης περνά γρήγορα και άλλες βαριέσαι; Τι αυξάνει και τι μειώνει την αίσθηση της προσπάθειας; Ποιες ασκήσεις έχουν αποτέλεσμα στην καθημερινότητά σου;

4. Πρόσεξε τα social

Τα social media είναι δίκοπο μαχαίρι όσον αφορά το περιεχόμενο για την άσκηση. Από τη μία μπορεί να προωθούν μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, τάσεις και προϊόντα που δεν χρειάζεσαι, και να προκαλούν άγχος για την «τελειότητα». Από την άλλη, μπορούν να προσφέρουν αξιόλογες πληροφορίες όσον αφορά τη σωστή τεχνική, έρευνες και μηνύματα που αντισταθμίζουν παλιές νοοτροπίες.

Μπορείς να προσαρμόσεις το περιεχόμενο που βλέπεις ώστε να σε υποστηρίζει καλύτερα. Μια καλή σχέση με την άσκηση σημαίνει να μην νιώθεις καταβεβλημένος από όσα “θα έπρεπε” να κάνεις.

5. Μην ξεχνάς: Less is more…

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην προπόνηση συνήθως περιλαμβάνουν μια ποικιλία εντάσεων: κάποιες μέρες με έντονη γυμναστική, κάποιες μέρες πιο εύκολη. Η ήπια προπόνηση κουράζει λιγότερο και η ανάρρωση είναι ταχύτερη. Απαιτεί αυτοπειθαρχία να παραμείνει κανείς συνεπής σε έναν βατό ρυθμό όταν έχει την τάση να πιέζεται όλο και περισσότερο, αλλά οι υπερβολές, δυσκολεύουν την αποκατάσταση από την άσκηση και καλό είναι να αποφεύγονται. Η κούραση, άλλωστε, δεν αποτελεί απαραίτητα σημάδι αποδοτικής γυμναστικής.

* Πηγή: Vita