# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ελαιοκανθάλη & Ελεύθερες Ρίζες: Το Μυστικό του Αγουρέλαιου ενάντια στο Οξειδωτικό Στρες με το Thousand Olives
Τα Νέα της Αγοράς 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ελαιοκανθάλη & Ελεύθερες Ρίζες: Το Μυστικό του Αγουρέλαιου ενάντια στο Οξειδωτικό Στρες με το Thousand Olives

Το Thousand Olives είναι κάτι περισσότερο από ένα συμπλήρωμα.

Ξεκινώντας με την πρώιμη συγκομιδή ορισμένων ποικιλιών ελιάς πλούσιων σε πολύτιμες πολυφαινόλες, τη στιγμή που θρυμματίζεται ο καρπός για την παραγωγή ελαιολάδου, γεννιέται η ελαιοκανθάλη ένα φυσικό μοριακό στολίδι. Για περίπου 20 χρόνια, εργαστηριακές και κλινικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι η ελαιοκανθάλη διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, η οποία βοηθάει στην εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και προστατεύει τα κύτταρα από πρόωρη γήρανση.

Τι σημαίνει αντιοξειδωτική ουσία για την υγεία σου;

Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθή μόρια που προκαλούν οξειδωτική φθορά σε κύτταρα του οργανισμού μας, σε πρωτεΐνες και DNA, οδηγούν στη γήρανση καθώς συμβάλλουν σε φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως,  αρθρίτιδες, αθηροσκλήρωση και καρδιαγγειακές νόσοι, νευροεκφυλιστικές παθήσεις και νόσο Αλτσχάιμερ, μεταβολικό σύνδρομο διαβήτη τύπου 2 και αντίσταση στην ινσουλίνη, χρόνιο στρες κ.α.

Τα αντιοξειδωτικά όπως η ελαιοκανθάλη:

  • «Καταστέλλουν» τις ελεύθερες ρίζες, εξισορροπώντας το οξειδωτικό φορτίο.
  • Προστατεύουν τα κύτταρα και το γενετικό τους υλικό.
  • Συντελούν σε επιβράδυνση της γήρανσης και ενίσχυση της συνολικής υγείας.

Οι ελεύθερες ρίζες και οι φλεγμονές αποτελούν την κρυφή αιτία πίσω από πολλές χρόνιες ασθένειες που είναι πλέον πολύ συχνές σε όλο και νεότερες ηλικίες. Οι επιστημονικές μελέτες που ακολουθούν, μας δείχνουν πώς φυσικές ουσίες όπως η ελαιοκανθάλη μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό μας.

Επιλεγμένες μελέτες με απόδειξη

  1. Η ανασκόπηση των Visioli & Galli (2002) δείχνει πως οι φαινολικές ενώσεις του ελαιολάδου, μεταξύ των οποίων και η ελαιοκανθάλη, αυξάνουν τη δράση αντιοξειδωτικών ενζύμων και μειώνουν την οξειδωτική διάβρωση κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα, το ελαιόλαδο είναι η κύρια πηγή λίπους στη μεσογειακή διατροφή, η οποία έχει συσχετιστεί με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και ορισμένων μορφών καρκίνου. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει σημαντική ποσότητα φαινολικών ενώσεων που ευθύνονται για την ιδιαίτερη γεύση του και την υψηλή σταθερότητά του. Συσσωρεύονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα φαινολικά συστατικά του ελαιολάδου είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά, τόσο in vitro όσο και in vivo. Επίσης, ασκούν άλλες ισχυρές βιολογικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν, εν μέρει, τις παρατηρούμενες ευεργετικές επιδράσεις της μεσογειακής διατροφής στην υγεία.
  2. Η εργαστηριακή μελέτη (in vitro) των Cuffaro et al. (2023) διαπίστωσε ότι ορισμένα φυσικά συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, μεταξύ αυτών η ελαιοκανθάλη και τα μεταβολικά παράγωγά της, αποδεικνύονται ισχυροί σκοπευτές ελευθέρων ριζών (π.χ. υπεροξειδικό ανιόν, υποχλωριώδες) και διελαύνουν εύκολα το έντερο, εξασφαλίζοντας την βιοδιαθεσιμότητα. Οι ουσίες  αυτές φάνηκε να προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα από βλάβες και φλεγμονή συμβάλλοντας στην πρόληψη νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως η νόσος Alzheimer.
  3. Μια άλλη ανασκοπική μελέτη με χρήση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου (EVOO) πλούσιου σε ελαιοκανθάλη, αναδεικνύει τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του φυσικού αυτού συστατικού. Η μελέτη εξηγεί τους μοριακούς μηχανισμούς αυτής της δράσης και δείχνει πως ελαιοκανθάλη, προστατεύει τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες, και θεωρείται βασικό στοιχείο ποιοτικού του ποιοτικού EVOO (Extra Virgin Olive Oil)Πιο συγκεριμένα στη μελέτη:
  • Τονίζεται η δυνατότητα αποβολής ελεύθερων ριζών, η προστασία ενζύμων όπως COX‑1, COX‑2, 5‑LOX και φλεγμονωδών μεσολαβητών (π.χ. IL‑1β, TNF‑α)
  • Περιγράφονται οι μοριακοί μηχανισμοί και η σύνδεση με την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου (EVOO) προσφέρει ισχυρή βάση για να γίνει κατανοητό γιατί η ελαιοκανθάλη είναι ένα πολύτιμο συστατικό για τον οργανισμό.

Η ελαιοκανθάλη παρουσιάζει αντιοξειδωτικές/αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, προστατεύει τα κύτταρα από το  οξειδωτικό στρες και αποτελεί κρίσιμο συστατικό για την ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Από το λάδι… στην κάψουλα

Η κατανάλωση υψηλής ποιότητας αγουρέλαιου απαιτεί καθημερινά μεγάλες ποσότητες, κάτι μη πρακτικό. Τώρα, με εξελιγμένα διατροφικά συμπληρώματα όπως το Thousand Olives, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη σταθερή δόση της ελαιοκανθάλης σε κάψουλα.

  • Χωρίς θερμίδες, όχι επιπλέον βάρος
  • Σταθερή περιεκτικότητα ανεξάρτητη από ποικιλία
  • Εύκολη δοσολογία, χωρίς τη γεύση του λαδιού

Το Thousand Olives είναι κάτι περισσότερο από ένα συμπλήρωμα. Είναι ο τρόπος να φέρουμε τη δύναμη της φύσης και της επιστήμης στην καθημερινότητά μας, να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας με φυσικό, ασφαλή και ποιοτικά εγγυημένο τρόπο.

Το Thousand Olives είναι είναι το μοναδικό ελληνικό συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει 5 mg πολυφαινολών με υψηλό ποσοστό  ελαιοκανθάλης ανω του 50% ανά κάψουλα, προερχόμενης αποκλειστικά από ελιές πρώιμης συγκομιδής και από αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές ποικιλίες, χωρίς κανένα άλλο προστιθέμενο συστατικό.

  • Κλινικά τεκμηριωμένο
  • 100% φυσικό
  • Κατάλληλο για καθημερινή χρήση
  • Χωρίς παρενέργειες

Η καθημερινή λήψη μιας κάψουλας Thousand Olives δεν υπόσχεται “θεραπείες” αλλά ενισχύει την προστασία του οργανισμού, θωρακίζει την υγεία με φυσικό τρόπο και υποστηρίζεται από την επιστήμη.

Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από το Thousand Olives;

  • Άνθρωποι με έντονο στρες ή έκθεση σε ρύπους (π.χ. αστική ζωή, κάπνισμα )
  • Αθλητές & fitness enthusiasts – περισσότερες ελεύθερες ρίζες λόγω άσκησης
  • Άτομα ηλικιωμένα ή με καθιστική ζωή που θέλουν κυτταρική υποστήριξη
  • Όσοι αναζητούν καθημερινή προστασία με έξυπνο, φυσικό τρόποΤο Thousand Olives δεν είναι φάρμακο, αλλά ένας «φυσικός σύμμαχος» για την ενίσχυση του σώματος.

Συμπέρασμα

Η ελαιοκανθάλη είναι μια πανίσχυρη αντιοξειδωτική ουσία η οποία, μέσω του νέου σκευάσματος Thousand Olives, προσφέρει σταθερή, καθημερινή υποστήριξη για την προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες. Ιδανική για όσους θέλουν να φροντίσουν τον εαυτό τους με έξυπνο, πρακτικό και φυσικό τρόπο.

Διατίθεται σε φαρμακεία.
Αναζητήστε το. 

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας. 

Ζήστε πιο υγιεινά, πιο φυσικά – καθημερινά.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών

Πηγές:

