Ρωσία: Δύσκολες επιλογές για Πούτιν – Η πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας αυξάνεται

Στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν βρισκόταν σε νικηφόρο σερί: επέστρεψε στην αγκαλιά του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, εγκαθίδρυσε μια εταιρική σχέση «χωρίς όρια» με τον ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και υπέγραψε μια πολυαναμενόμενη συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου Μόσχας-Πεκίνου.

Ωστόσο, η επιστροφή του φανέρωσε μια άλλη εικόνα. Τα πρώτα χρόνια της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, η οικονομία αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, χάρη στις σταθερές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες τροφοδότησαν υψηλούς μισθούς και καταναλωτική ζήτηση.

Ωστόσο, ένας συνδυασμός αυξανόμενων στρατιωτικών δαπανών, βραδύτερης ανάπτυξης, ισχυρού ρουβλιού και χαμηλότερων τιμών πετρελαίου, επιβάλλει δύσκολες αποφάσεις στη Μόσχα.

Ενώ ο Πούτιν επιμένει ότι η χώρα βιώνει μια «ομαλή προσγείωση», ο Γκέρμαν Γκρεφ, διευθύνων σύμβουλος της Sberbank, της μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «τεχνική στασιμότητα».

«Όταν τα αποθέματα και τα έσοδα από το πετρέλαιο ήταν άφθονα, η Ρωσία είχε την ψευδαίσθηση ότι μπορούσε να καλύψει οποιοδήποτε κοινωνικό πρόβλημα με χρήματα», δήλωσε στους Financial Times η Αλεξάντρα Προκοπένκο, συνεργάτιδα στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia στο Βερολίνο.

«Αλλά τώρα που τα χρήματα δεν είναι πλέον διαθέσιμα στην ίδια κλίμακα, ήρθε η ώρα να τεθούν προτεραιότητες».

Πτώση ενεργειακών εσόδων

Μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου, τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας μειώθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Οι αναλυτές που ερωτώνται τακτικά από την κεντρική τράπεζα της χώρας προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, έναντι σε σύγκριση ανάπτυξης 4,3% το 2024, και δεν αναμένουν να ξεπεράσει το 2% τα επόμενα τρία χρόνια. Το χειρότερο σενάριο θα μπορούσε να δει τη χώρα να αντιμετωπίζει μια σοβαρή ύφεση, προειδοποίησε η κεντρική τράπεζα.

Η Ρωσία δεν έχει δείξει σημάδια επιθυμίας να χαλαρώσει την οικονομία της κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το ταξίδι του Πούτιν στην Κίνα αποκάλυψε μόνο τις εναλλακτικές εξωτερικές συνεργασίες που το Κρεμλίνο συνεχίζει να καλλιεργεί καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ταυτόχρονα, οικονομολόγοι και πρώην αξιωματούχοι λένε ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση των ορίων της τρέχουσας εγχώριας οικονομικής κατάστασης, η οποία δεν μπορεί να μετριαστεί μόνο με νέες εμπορικές συμφωνίες.

Ενώ τα έσοδα από υδρογονάνθρακες αυξήθηκαν ελαφρώς τον Ιούλιο, λόγω εφάπαξ τριμηνιαίων πληρωμών, τα βασικά έσοδα παραμένουν χαμηλά και το έτος αναμένεται να κλείσει με σημαντικά μεγαλύτερο από το προγραμματισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ ο προϋπολογισμός του 2026 αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το έλλειμμα του προϋπολογισμού έφτασε τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια -περίπου 2,2% του ΑΕΠ- έναντι αρχικού στόχου 0,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ δήλωσε πρόσφατα ότι η κυβέρνηση αναζητά «οικονομικούς πόρους» για να εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες δεσμεύσεις της.

Οι μέτριες περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό είναι πιθανό να στοχεύσουν σε μη στρατιωτικά έργα υποδομών και σε επιδοτήσεις για μη βασικούς τομείς.

Η Ρωσία θα μπορούσε να απελευθερώσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια εάν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Ανατόλι Αρταμόνοφ, επικεφαλής της επιτροπής προϋπολογισμού στην άνω βουλή.

Περικοπές εξόδων και δανεισμός

Οι οικονομολόγοι είναι βέβαιοι ότι η Ρωσία μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο κενό μέσω δανεισμού – φθηνότερα πλέον, αφού η κεντρική τράπεζα τον Ιούνιο άρχισε να μειώνει τα επιτόκια από το ρεκόρ του 21% στο 18%.

Αυτή φαίνεται να είναι η προτίμηση του Πούτιν. «Το έλλειμμα μπορεί να αυξηθεί», επειδή «το χρέος της Ρωσίας παραμένει όχι μόνο αποδεκτό αλλά χαμηλό», δήλωσε σε οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Ρωσία μπορεί επίσης να καταφύγει στην απομείωση του αποθεματικού της ταμείου, η οποία είναι μια λιγότερο ελκυστική επιλογή, καθώς η Μόσχα έχει δαπανήσει το ήμισυ του στον πόλεμο. Τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό παραμένουν παγωμένα λόγω δυτικών κυρώσεων.

Ο Τζάνις Κλούγκε, ειδικός στην οικονομία της Ρωσίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλειακών Υποθέσεων, δήλωσε στους FT: «Το 2025, υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που δεν υπήρχαν πριν. Για πρώτη φορά, υπάρχουν πραγματικοί συμβιβασμοί στον προϋπολογισμό».

Ενώ τα έσοδα εκτός ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση το 2025, το έλλειμμα του προϋπολογισμού διευρύνθηκε, καθώς οι δαπάνες αυξήθηκαν πολύ περισσότερο. «Κάποιους μήνες διπλασίασαν, τριπλασίασαν τις δαπάνες. Είναι μια επικίνδυνη στρατηγική», δήλωσε στους Financial Times πρώην ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από το 2022 περιλαμβάνουν επίσης σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού, δυσκολίες στις διασυνοριακές πληρωμές μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων και αχαλίνωτο πληθωρισμό, δήλωσε ο Προκοπένκο.

Σε ορισμένους τομείς, οι οικονομικές πιέσεις έχουν επιδεινωθεί από προκλήσεις που αφορούν συγκεκριμένα τον κλάδο. Η βιομηχανία άνθρακα της Ρωσίας υφίσταται τις χειρότερες απώλειές της από τη δεκαετία του 1990, ενώ οι τράπεζες αναφέρουν επίσης επιδείνωση της ποιότητας των δανείων.

Πρόβλημα το ισχυρό ρούβλι

Ένα ισχυρό ρούβλι, το οποίο έχει κερδίσει περίπου 20% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ από τον Ιανουάριο, έχει επιτείνει την πίεση. Αλλά, η αποδυνάμωση του νομίσματος για την ενίσχυση των εσόδων του προϋπολογισμού θα επιδεινώσει τον πληθωρισμό – πρόβλημα που οι ρωσικές αρχές κατάφεραν να αντιμετωπίσουν μόλις πρόσφατα.

Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει υψηλά τα επιτόκια έφερε τον πληθωρισμό κάτω από το 9% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο — είχε ξεπεράσει το 17,8% τον Απρίλιο του 2022. Αλλά επίσης εξόργισε τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες με το υψηλό κόστος δανεισμού, και έχει γίνει ένας από τους παράγοντες της οικονομικής επιβράδυνσης.

Παρά την αυξανόμενη πίεση, οι ρωσικές αρχές έχουν επιμείνει στην προσέγγιση της εποχής του Ιωσήφ Στάλιν «όλα για το μέτωπο, όλα για τη νίκη», με τις δαπάνες κατά τη διάρκεια του πολέμου σχεδόν να διπλασιάζονται σε ονομαστικούς όρους από την έναρξη της πλήρους εισβολής.

Ακόμα κι αν η Μόσχα και το Κίεβο καταλήξουν σε κάποιο είδος εκεχειρίας, αυτή η νοοτροπία δαπανών δεν θα αλλάξει απαραίτητα από τη μια μέρα στην άλλη. Η Ρωσία έχει εξαντλήσει τόσο πολύ το απόθεμα τεθωρακισμένων της που τα εργοστάσια αρμάτων μάχης της χώρας θα πρέπει να λειτουργούν με πλήρη δυναμικότητα «για πολλά χρόνια» για να αναπληρώσουν τις προμήθειες, σημείωσε ο Κλούγκε.

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος συμφώνησε. «Τελικά το κράτος θα πρέπει να αναπροσαρμόσει ορισμένα επενδυτικά προγράμματα», είπε.

Ωστόσο, μια εκεχειρία δεν θα οδηγήσει σε «απόλυτη διακοπή της στρατιωτικής παραγωγής» ή σε «δραστική μείωση του στρατού», πρόσθεσε. «Τα εργοστάσια θα συνεχίσουν να λειτουργούν».

Πηγή: ΟΤ