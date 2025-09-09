Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Τι μπορούμε να μάθουμε από την ανακύκλωση μπαταριών, τι κάνουν οι «πρωταθλητές» της Ευρώπης
Τα Νέα της Αγοράς 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:47

Τι μπορούμε να μάθουμε από την ανακύκλωση μπαταριών, τι κάνουν οι «πρωταθλητές» της Ευρώπης

Kαι τι φέρνει το RechargeGreece.gr της ΑΦΗΣ

Σύνταξη
Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Spotlight

Η ανακύκλωση στη χώρα παραμένει χαμηλά. Η σύγκριση με την Ευρώπη επιδεικνύει την απόσταση από τις πρώτες θέσεις και την ανάγκη να αλλάξουμε συνήθειες σαν χώρα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει (ακόμη) ισχυρή κουλτούρα ανακύκλωσης.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα η ανακύκλωση σαν καθημερινή πράξη συχνά «χάνεται» ανάμεσα σε άλλες προτεραιότητες που θέτουμε σαν πολίτες με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετά χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων και μεγάλο ποσοστό ταφής. Το μήνυμα είναι σαφές: αν και πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να συμβάλουν στην «ομαδική» προσπάθεια μας σαν χώρα να ανακυκλώνουμε, απέχουμε αρκετά ακόμη στο σύνολο της προσπάθειας μας από τις επιταγές των καιρών που ζούμε.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 2022 ο δείκτης ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων ήταν γύρω στο 17%, με την υγειονομική ταφή να παραμένει στο ~80%, χωρίς ουσιαστική βελτίωση από το 2019, με εκτιμώμενο μέσο όρο ανακύκλωσης στην Ευρώπη για το 2027 να είναι 49%. Με απλά λόγια: ανακυκλώνουμε λίγα, θάβουμε πολλά, και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.

Τα πράγματα όμως δεν είναι παντού τόσο «σκούρα». Για παράδειγμα, στις φορητές μπαταρίες, όπου ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται γύρω στο 46,5%, η Ελλάδα βρέθηκε το 2024 να ανταποκρίνεται με ποσοστό συλλογής μεγαλύτερο από το 50%, γεγονός που αρκετά ελπιδοφόρο, που μας δείχνει ότι η υπόθεση της ανακύκλωσης για την Ελλάδα σίγουρα δεν είναι χαμένη. Παρόλα αυτά, δεν είναι αφορμή για επανάπαυση διότι οι στόχοι που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβάλλονται δραστικά.

Οι νέοι ευρωπαϊκοί στόχοι για το 2027 και το 2030

 Ο Κανονισμός 2023/1542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεβάζει τον στόχο συλλογής για τις φορητές μπαταρίες σε 63% έως το 2027 και σε ποσοστό 73% έως το 2030, ενώ εισάγει και στόχους ανάκτησης κρίσιμων υλικών (π.χ. λιθίου 50% έως το 2027 και 80% έως το 2031). Για τα «ελαφρά μέσα μεταφοράς» (light means of transport, δηλαδή, ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια) τίθενται ξεχωριστοί στόχοι. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη τριετία είναι καθοριστική για κάθε χώρα και σύστημα.

Τι κάνουν οι «πρωταθλητές» της Ευρώπης

 Στην Ευρώπη, η επίδοση ανακύκλωσης μπαταριών είναι συνάρτηση του ποσοστού συλλογής επί του βάρους μπαταριών που διατέθηκε στην αγορά. Την τελευταία τριετία, κράτη όπως το Βέλγιο, κινούνται σταθερά γύρω από το 60% (το 2024 το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών του Βελγίου «Bebat» ανακοίνωσε ποσοστό 60,3%), συνδυάζοντας πυκνό δίκτυο κάδων ανακύκλωσης, δωρεάν συλλογή και συχνές υπενθυμίσεις στον πολίτη. Ακολουθούν χώρες, όπως είναι η Γερμανία (53% το 2022 από το σύστημα «REBAT»), η Γαλλία (>50% το 2022) και η Φινλανδία (>50% το 2024).

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές τάσεις δείχνουν ότι πολλές χώρες κατάφεραν να ξεπεράσουν το ποσοστό 45% ήδη πριν την αλλαγή πλαισίου, όμως η πρόοδος επιβραδύνθηκε, καθώς αυξήθηκε η κατανάλωση μπαταριών.

 Πώς αντιδράει η Ελλάδα

Οι στόχοι της ΕΕ για το 2027 και το 2030 είναι απαιτητικοί, αλλά λειτουργούν ως σαφές χρονοδιάγραμμα δράσης. Η ΑΦΗΣ απαντά με συνεχή και στοχευμένη επικοινωνία: καμπάνιες όλο τον χρόνο (με τελευταία τη «Σπουδαίος δε γεννιέσαι, ΓΙΝΕΣΑΙ!») που μετατρέπουν τη θεωρία σε πράξη, προγράμματα σχολικής επιβράβευσης και διαγωνισμούς που κινητοποιούν μαθητές και γονείς, συνεργασίες με αλυσίδες καταστημάτων, όπου ο πολίτης μπορεί να βρει κάδους ΑΦΗΣ σε 75.000 σημεία σε όλη την χώρα, διαγωνισμούς με δωροεπιταγές και χάρτινα κουτιά για συλλογή μπαταριών στο σπίτι, ενέργειες σε σινεμά και χώρους ψυχαγωγίας με θεματικά εικαστικά που λειτουργούν ως υπενθύμιση, καθώς και δράσεις για παιδιά και νέους σε εκθέσεις και κατασκηνώσεις. Στόχος σε όλα είναι η «σωστή κίνηση» να γίνεται η εύκολη συνήθεια, ώστε η χώρα να φτάσει έγκαιρα στους νέους ευρωπαϊκούς στόχους.

RechargeGreece.gr: νέο, αυτόνομο site για την ανακύκλωση στην Ελλάδα

Σαν περαιτέρω συνεισφορά στην γενική κουλτούρα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα η AΦΗΣ, αφού εντόπισε ότι υπάρχει ένα πληροφοριακό «κενό» στην χώρα μας όσον αφορά την ανακύκλωση, αποφάσισε να δημιουργήσει μία ανεξάρτητη ιστοσελίδα, εξολοκλήρου αφοσιωμένη στην ανακύκλωση. Η ιστοσελίδα θα λειτουργεί ήδη από τις 22 Σεπτεμβρίου του 2025 και αποσκοπεί να γίνει η κύρια πύλη ενημέρωσης για τον Έλληνα πολίτη για οποιαδήποτε απορία έχει όσον αφορά την ανακύκλωση.

Τι προσφέρει το RechargeGreece.gr (με μια ματιά):

  • Παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για το τι, πώς και πού ανακυκλώνουμε στην Ελλάδα
  • Δίνει έμφαση στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή προϊόντων
  • Περιλαμβάνει διαδραστικά παιχνίδια, άρθρα, βίντεο και χρήσιμους χάρτες
  • Κάνει την ανακύκλωση πιο απλή και πιο προσιτή από ποτέ

 Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Πλέον, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αγνοηθεί, εφόσον οι επιπτώσεις είναι πασιφανείς ενώ ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτές σε καθημερινή σχεδόν βάση. Βλέπουμε ότι σαν χώρα -ενώ σίγουρα υπάρχουν τομείς στους οποίους υστερούμε- μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, κάτι το οποίο πρέπει να μας εμψυχώνει και να μας κινητοποιεί να γίνουμε όλοι λίγο -έως πολύ- πιο δραστήριοι στον χώρο της περιβαλλοντικής δράσης και να συμβάλλουμε το «λιθαράκι» μας για να χτίσουμε το «προπύργιο» μας σαν χώρα και κατ’ επέκταση σαν ανθρωπότητα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Vita.gr
Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Παρελθόν: Τι να αφήσουμε πίσω μας;

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
Τα Νέα της Αγοράς 04.09.25

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
Ελλάδα 09.09.25

Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

