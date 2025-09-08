Συγκρούσεις μεταξύ δυο αντίπαλων φυλών στη Βαγδάτη είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης που επενέβησαν προσπαθώντας να τερματίσουν τις βιαιότητες, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ (στη φωτογραφία απο το Χ, επάνω, ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράκ, Αμπντούλ Αμίρ αλ-Σαμαρί, επισκέπεται στο νοσοκομείο ένα από τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις).

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν με αφορμή την αύξηση των τιμών ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας

5 Iraqi soldiers and officials were recently killed in street fighting with armed Shia tribal fighters in the Saba Qasour neighborhood in northeastern Baghdad, the Iraqi capital, while 12 others were injured. pic.twitter.com/B0fZkk7ogX — Adil Zd (@AdilNotZd) September 6, 2025

Αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστούν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου, με αφορμή την αύξηση των τιμών ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας.

Η μεγάλη πλειονότητα των Ιρακινών εξαρτάται από ιδιωτικές γεννήτριες για να αντιμετωπίζει τις μακρές, καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Οι συγκρούσεις στη συνοικία Σαάντα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις αστυνομικούς, δυο από τους οποίους υπέκυψαν αργότερα στα τραύματα που υπέστησαν όταν επενέβησαν, σύμφωνα με μια από τις πηγές του AFP, ενώ άλλοι εννιά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο.

🇮🇶🚨 Clashes erupt between armed groups in Baghdad. بغداد pic.twitter.com/9gM1dtixFR — the Pulse (@thePulseGlobal) September 7, 2025

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης που έφθασαν επιτόπου για να σταματήσουν τις συγκρούσεις έγιναν στόχος πυρών «αυτών που τις προκάλεσαν», σύμφωνα με αυτήν την τελευταία πηγή.

Ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας δυο ενόπλους και τραυματίζοντας άλλους πέντε. Αναφέρθηκαν επίσης συλλήψεις.

Συχνές συγκρούσεις

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε φυλές είναι συχνές στο Ιράκ, χώρα πλημμυρισμένη από όπλα, όπου τα παραδοσιακά ήθη και έθιμα είναι βαθιά ριζωμένα.

Το Ιράκ ακόμη δεν έχει επουλώσει τις πληγές δυο δεκαετιών πολέμου, οι οποίες άρχισαν με την εισβολή των ΗΠΑ που ανέτρεψαν το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν κι άνοιξαν τον δρόμο για εμφύλια σύρραξη, πιθανόν την πιο πολυαίμακτη σελίδα της ιστορίας του.

Πηγή: ΑΠΕ