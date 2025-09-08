Πάπας Λέων ΙΔ΄: Η στάση που θα κρατήσει απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ – Προτεραιότητα η Γάζα, η Ουκρανία και η Μιανμάρ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ συναντήθηκε πρόσφατα με τον Τζέιμς Μάρτιν, έναν Αμερικανό ιερέα για να συζητήσουν για την πολιτική της καθολικής εκκλησίας απέναντι στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η οποία τον τελευταίο καιρό δέχεται επιθέσεις από συντηρητικούς και ακροδεξιούς πολιτικούς σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.

Ο Μάρτιν είπε ότι ο νέος Πάπας κατέστησε σαφές ότι η εκκλησία θα παραμείνει ανοιχτή σε όλους.

«Αγαπητοί φίλοι: ήταν τιμή και ευγνωμοσύνη για μένα να συναντηθώ με τον Άγιο Πατέρα σήμερα το πρωί σε ακρόαση στο Αποστολικό Παλάτι, και με συγκίνησε το γεγονός ότι άκουσα το ίδιο μήνυμα που άκουσα από τον Πάπα Φραγκίσκο για τους ΛΟΑΤΚΙ καθολικούς, το οποίο είναι ένα μήνυμα ανοιχτότητας και καλωσορίσματος», μοιράστηκε αργότερα ο Μάρτιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Βρήκα τον Πάπα Λέοντα γαλήνιο, χαρούμενο και ενθαρρυντικό. Για μένα, ήταν μια βαθιά παρηγορητική συνάντηση. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τον Άγιο Πατέρα!».

Todos, todos, todos

Ο Μάρτιν περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες τη συνάντησή τους στο blog, «Outreach, όπου σύμφωνα με όσα έγραψε ο Πάπας έστειλε ένα «ελπιδοφόρο μήνυμα για τη συνέχεια» των προοδευτικών πολιτικών του αείμνηστου Φραγκίσκου όσον αφορά την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

«Αυτό, κατά την άποψη του Πάπα Λέοντα, συνδέεται φυσικά με τη συνοδικότητα, την ιδέα ότι η εκκλησία πρέπει να ακούει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα (συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων) για να γίνει πιο ανοιχτή, πιο δεκτική, πιο φιλόξενη και πιο συμπεριληπτική. Και πάλι, αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο με τις επιθυμίες του Πάπα Φραγκίσκου και τα περίφημα λόγια του ‘todos, todos, todos’ για να περιγράψει την εκκλησία».

»Ταυτόχρονα, ο Άγιος Πατέρας έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα. Όσον αφορά τις προτεραιότητες του Πάπα Λέοντα, υπάρχει η έντονη επιθυμία του να συμβάλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και ενότητας σε μέρη όπως η Ουκρανία, η Γάζα και η Μιανμάρ, μεταξύ άλλων[…]Έτσι, ενώ τα ζητήματα ΛΟΑΤΚΙ βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, άλλα ζητήματα μπορεί να είναι πιο επείγοντα προς το παρόν. Και ακόμη και όταν ασχολείται με θέματα ΛΟΑΤΚΙ, μπορεί να μην προχωράει τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν ορισμένοι. Αντίστοιχα, μπορεί να προχωράει πολύ γρήγορα για άλλους[…]Αλλά η γενική μου αίσθηση είναι ότι καταλαβαίνει και ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει την κληρονομιά του Φραγκίσκου όσον αφορά την ανοιχτότητα, και αυτό είναι σίγουρα καλή είδηση».

«Να μην ενδώσει στην αδιαφορία»

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας: «Πρέπει να λυθεί η ανθρωπιστική κρίση, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί[…]Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι [οι όμηροι], αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας [στη Γάζα]».

Όσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, o ποντίφικας προέτρεψε την διεθνή κοινότητα «να μην ενδώσει στην αδιαφορία», τρεις ημέρες έπειτα από μια ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά, επαναλαμβάνοντας την «επίμονη έκκλησή του για μια άμεση κατάπαυση του πυρός και μια σοβαρή δέσμευση στον διάλογο».

Σε ότι αφορά τη Γάζα, την προηγούμενη εβδομάδα, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) υιοθέτησε ψήφισμα στο οποίο αναφέρει ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια που στοιχειοθετούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία.

Το ψήφισμα των τριών σελίδων που υιοθέτησε η IAGS ζητεί από το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως όλες τις ενέργειές του που ενδέχεται να συνιστούν γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα, περιλαμβανομένων των σκόπιμων επιθέσεων και φόνων αμάχων, ανάμεσά τους παιδιά, της λιμοκτονίας, της στέρησης ανθρωπιστικής βοήθειας, νερού, καυσίμων και άλλων ειδών απαραίτητων για την επιβίωση του πληθυσμού, της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής βίας και του αναγκαστικού εκτοπισμού του πληθυσμού».

«Δεν αποκηρύσσει κανένα από τα παιδιά του»

Από την πλευρά του, ο Μάρτιν είπε ότι προέτρεψε τον Λέοντα ΙΔ΄ να αναγνωρίσει την ύπαρξη των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, να σχεδιάσει προγράμματα ειδικά για την προσέγγιση και την προστασία της και να ακούσει τους ΛΟΑΤΚΙ ενορίτες, φροντίζοντας παράλληλα να συμπεριληφθούν στις δραστηριότητες της εκκλησίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάπας Φραγκίσκος επικοινώνησε για πρώτη φορά με τον Μάρτιν το 2022, διαβεβαιώνοντας τον ότι η εκκλησία θα ήταν ανοιχτή στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

«Ο Θεός είναι Πατέρας και δεν αποκηρύσσει κανένα από τα παιδιά του», έγραψε ο Πάπας Φραγκίσκος σε επιστολή.

*Με πληροφορίες από: Advocate