ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αυτή τη φορά για υπόθεση που αφορά στην μαφία της Κρήτης.

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη δράση του κυκλώματος της Κρήτης, προκαλούν σοκ», για να υπογραμμίσει ότι «μεγαλύτερο είναι ωστόσο το σοκ από τις αναφορές, ότι ο ευνοούμενος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη χηρεύουσα θέση της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, είχε άμεση σχέση με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε πρόσφατα».

«Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η ΝΔ;»

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «όπως προκύπτει, πίσω από το ζήτημα της διαδοχής, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιουσία της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα με εκτάσεις μεγάλης αξίας», ενώ υπενθυμίζει με νόημα πως «δεν έχει περάσει πολύς καιρός άλλωστε από τον περασμένο Μάιο, που η κυβέρνηση κατέθεσε μεταμεσονύχτια τροπολογία, προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς εκλογής μητροπολιτών στην Εκκλησία της Κρήτης».

«Δεν περιμένουμε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», επισημαίνει για να σημειώσει χαρακτηριστικά πως «το κρίσιμο ερώτημα ωστόσο παραμένει, μετά τις υποκλοπές, το μπάζωμα της αλήθειας στα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σπιτάκι της ανακύκλωσης και τώρα το κύκλωμα της Κρήτης: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται, έμμεσα ή άμεσα, η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας;».