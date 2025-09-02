Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!
Το Royal είναι ένα ιστορικό μοντέλο της TUDOR με αέρα κομψότητας που έχει εξελιχθεί και τελειοποιηθεί μέσα στις δεκαετίες. Το εντυπωσιακό νέο καντράν σε μπλε απόχρωση, αναδεικνύει τo TUDOR Royal διαμέτρου 28mm με στεφάνη διακοσμημένη αποκλειστικά με διαμάντια, τόσο στην έκδοση από ανοξείδωτο ατσάλι όσο και στην έκδοση S&G (ατσάλι & χρυσός), προσθέτοντας μια διακριτική νότα αριστοκρατίας στην συλλογή της TUDOR. Τίποτα δεν είναι διακριτικό σε ένα μπλε καντράν και διαμάντια — αλλά δεν προορίζεται να είναι διακριτικό, προορίζεται να είναι υπέροχο!
Με κορυφαίες τεχνικές επιδόσεις και εκλεπτυσμένη αισθητική, αυτή η σειρά βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ των κλασικών και των σπορ ρολογιών. Το όνομα Royal χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από την TUDOR τη δεκαετία του 1950 για να τονίσει την ανώτερη ποιότητα και τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό των ρολογιών της — στοιχεία που διατηρούνται μέχρι σήμερα. Και τώρα, το μοντέλο αυτό έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακό.
Διαθέτει αυτόματο μηχανισμό κουρδίσματος και στεγανότητα στα 100 μέτρα.
Συνοδεύεται από την 5ετη εγγύηση TUDOR.
