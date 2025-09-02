Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
02.09.2025 | 14:56
Έκτακτες ανακοινώσεις Τραμπ για θέματα που σχετίζονται με την «άμυνα»
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Σημαντική είδηση:
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης
Τα Νέα της Αγοράς 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:58

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Φρανκφούρτης

Το πρώτο και μοναδικό παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου στο εξωτερικό – Πρωτοπορία στην Ιατρική Εκπαίδευση στην καρδιά της Ευρώπης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Τρόφιμα: Οι «ένοχες απολαύσεις» που θα μπορούσαν να μας χαρίσουν χρόνια

Spotlight

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του Galileo Global Education – του μεγαλύτερου οργανισμού ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη – λειτουργεί από το 2022 το πρώτο και μοναδικό παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου στο εξωτερικό, στην πόλη της Φρανκφούρτης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας σπουδές Ιατρικής σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Περισσότεροι από 400 φοιτητές από πάνω από 46 χώρες φοιτούν στη Σχολή Ιατρικής του EUC Frankfurt, συμμετέχοντας σε ένα διεθνώς διαπιστευμένο, τεχνολογικά προηγμένο και συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό οικοσύστημα.

Ποιότητα με Παγκόσμια Εμβέλεια και Αριστεία

Σύμφωνα με τις κατατάξεις Times Higher Education World University Rankings, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται μεταξύ των 500 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο στην Ιατρική, Οδοντιατρική και τις Επιστήμες Υγείας, επιβεβαιώνοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και τη διεθνή αναγνώρισή του.

Το πρόγραμμα Ιατρικής  έχει λάβει επίσης  τη μέγιστη βαθμολογία 5 Αστέρων από τα QS Top Universities σε δύο διαδοχικούς κύκλους αξιολόγησης, γεγονός που το καθιστά μοναδικό στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Σύνδεση με το Γερμανικό Σύστημα Υγείας

Οι φοιτητές του EUC Frankfurtαποκτούν κλινική και πρακτική εμπειρία μέσω συνεργασιών με κορυφαία γερμανικά νοσοκομεία (Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού,  Nοσοκομείο Αγίας Ελισάβετ, Νοσοκομείο Sana Όφενμπαχ, μεταξύ άλλων) και εξειδικευμένες κλινικές, όπως κέντρα γονιμότητας και IVF (Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Ενδομητρίωσης, Όφενμπαχ), εξειδικευμένα κέντρα νεφρολογίας και αιμοκάθαρσης (Κέντρο Νεφρικών και Υπερτασικών Παθήσεων, Φρανκφούρτη) και φυσιοθεραπείας, (APM Εξωνοσοκομειακή Φυσική Ιατρική, Φρανκφούρτη), μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, η έρευνα αναπτύσσεται ραγδαία με τη στήριξη υπερσύγχρονων εργαστηρίων και την έναρξη διδακτορικού προγράμματος στις Ιατρικές Επιστήμες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό να συνεργαστούν με κορυφαία γερμανικά ερευνητικά ιδρύματα, με κοινά έργα ήδη σε εξέλιξη (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, Πανεπιστήμιο του Μανχάιμ, Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, Πανεπιστήμιο Γκαίτε, Κέντρο Χέλμχολτς, Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, Χαϊδελβέργη) .

Νέα Προγράμματα στον Τομέα της Υγείας

Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη του EUC Frankfurt συνεχίζεται με την υποβολή πέντε νέων προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Υγείας για αξιολόγηση. Η έναρξή τους έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026 και ήδη η αξιολόγηση των προγραμμάτων θα ξεκινήσει  άμεσά από το Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.

Επέκταση Πανεπιστημιούπολης – Ξεκίνησαν οι Εργασίες για Νέο Υπερσύγχρονο Κτίριο

Η πανεπιστημιούπολη του EUC στη Φρανκφούρτη εισέρχεται σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για την ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρονου πανεπιστημιακού κτηρίου, το οποίο θα αποτελέσει επέκταση της υφιστάμενης πανεπιστημιούπολης. Η παράδοσή του αναμένεται τον Μάιο του 2028.

Το αρχικό κτίριο της Φρανκφούρτης, ένα έργο-ορόσημο, έχει διακριθεί για τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά του, ενώ η υποδομή της Ιατρικής Σχολής έχει λάβει διεθνή βραβεία για τις καλύτερες εκπαιδευτικές λύσεις και ιατρικές εγκαταστάσεις. Το νέο κτήριο θα ενισχύσει τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός από τους πιο τεχνολογικά προηγμένους κόμβους ιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, προσφέροντας:

  • Προσομοιώσεις πραγματικών κλινικών περιστατικών με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)
  • Καινοτόμα εργαστήρια προσομοίωσης υψηλής πιστότητας (High-Fidelity Simulation Labs)
  • Εκπαίδευση σε εικονικά και επαυξημένα περιβάλλοντα (Virtual & Augmented Reality – VR/AR)
  • Ψηφιακές πλατφόρμες εξατομικευμένης μάθησης και παρακολούθησης προόδου

Πανευρωπαϊκή Εμβέλεια – Διεθνές Ακαδημαϊκό Δίκτυο

Η στρατηγική ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη:

  • Αναδεικνύει την Κύπρο ως διεθνές κέντρο πανεπιστημιακής αριστείας με διεθνή παρουσία
  • Ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου ως σημείο αναφοράς για την ιατρική εκπαίδευση στην Ευρώπη
  • Θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός από τα σημαντικότερα διεθνή hubs ιατρικής εκπαίδευσης και υγείας στην Ευρώπη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται και οι 2.000 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται και οι 2.000 μονάδες

Economy
Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Πολιτική 02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)

Η μεταγραφική περίοδος έκλεισε στα μεγάλα πρωταθλήματα και η Premier League είχε την τιμητική της. Από τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτές είναι οι ομάδες που δαπάνησαν τα πιο πολλά χρήματα το φετινό καλοκαίρι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα Αριστερά: Ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη – «Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»
«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» 02.09.25

«Η έρευνα κλείνει, οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»: Η Νέα Αριστερά μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη

Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά - Ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία

Σύνταξη
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Ambient καταστάσεις 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
Δείτε φωτογραφίες 02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας
Επίθεση σε όλους 02.09.25

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας αφού εισέβαλε νύχτα σπίτι του - Κλιμάκωση στη Δ. Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη ιδίως μετά την ανακοίνωση επέκτασης των παράνομων οικισμών - Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Βοσνία
Μπάσκετ 02.09.25

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Βοσνία, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT NEWS.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
