Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Από την άμμο στο παρκέ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φωτογραφίζεται φέρνοντας πίσω την πρώτη έκδοση HeatGear®-Baselayer της Under Armour
Τα Νέα της Αγοράς 26 Αυγούστου 2025 | 13:54

Από την άμμο στο παρκέ: Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης φωτογραφίζεται φέρνοντας πίσω την πρώτη έκδοση HeatGear®-Baselayer της Under Armour

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποτελεί μέλος της Under Armour από το 2021.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Spotlight

Η Under Armour παρουσιάζει τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη σε μια φωτογράφιση γεμάτη ένταση, έμπνευση και συμβολισμό. Στο παρκέ τον φωνάζουν “κόμπρα” — όχι τυχαία. Το στυλ παιχνιδιού του είναι χαμηλό, υπομονετικό και ξαφνικά εκρηκτικό. Χτυπάει όταν δεν το περιμένεις.

Σε αυτό το concept, εμπνευσμένο από την άμμο και το φυσικό περιβάλλον της κόμπρας, ο Λαρεντζάκης βρίσκεται σε ‘’εγρήγορση’’. Κάθε του βήμα, ένα μήνυμα ετοιμότητας. Κάθε του έκρηξη, μια ακριβής επίθεση.

Το παιχνίδι απαιτεί συγκέντρωση, σταθερότητα και απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τα βρίσκει όλα στη συλλογή Baselayer της Under Armour — μια σειρά που αγκαλιάζει το σώμα και προσφέρει κορυφαία αίσθηση, σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Από την προπόνηση μέχρι την ημέρα του αγώνα, σε ζέστη ή κρύο, το Baselayer είναι ο αόρατος σύμμαχος κάθε αθλητή που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποτελεί μέλος της Under Armour από το 2021, ενσαρκώνοντας κοινές αξίες στο παιχνίδι: επιμονή στον στόχο, συνέπεια στην προσπάθεια και πάθος για συνεχή βελτίωση.

Η Under Armour ανήκει στο brand portfolio του Ομίλου Φάις, που την εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

Αυτός είναι ο «διακόπτης» που ενεργοποιεί την καύση λίπους

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Σύνταξη
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Τα Νέα της Αγοράς 19.08.25

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ομάδα της Λισαβόνας τα έχει βρει με τον Φώτη Ιωαννίδη και πλέον απομένει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;

Ένας έφηβος τέσσερις ημέρες πριν τα 17α γενέθλιά του έστρεψε με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο «Σεντ Τζειμσις Παρκ» πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιάννης Κουριδάκος
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης
Κόσμος 26.08.25

Ακόμα μία πολιτική κρίση στη Γαλλία – Τριγμοί και ανησυχία μετά την απόφαση Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης

Ψήφο εμπιστοσύνης ζήτησε ο πρωθυπουργός στη Γαλλία, Φρανσουά Μπαϊρού, πυροδοτώντας εκ νέου την πολιτική κρίση, με το μέλλον για την κυβέρνηση να είναι πιο αβέβαιο από ποτέ

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα
«Αναπηριοποίηση» 26.08.25

Από τη λιμοκτονία στους ακρωτηριασμούς – Πολιτικές που παράγουν ΑμεΑ καταγγέλλονται στη Γάζα

Η UNICEF καταγράφει ότι πάνω από 10 παιδιά κάθε μέρα χάνουν ένα ή και τα δύο πόδια τους στο πλαίσιο σκόπιμης δημιουργίας ΑμεΑ στην Γάζα από τον Ισραηλινό Στρατό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
BBC: Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών παρακαλεί τον Έλον Μασκ να αφαιρέσει συνδέσμους προς τις εικόνες της
Μία μεγάλη έρευνα 26.08.25

Μία γυναίκα που είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί, ο Έλον Μασκ και το «σκοτεινό διαδίκτυο» των παιδεραστών

Πώς οι παιδεραστές και οι έμποροι εικόνων και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρησιμοποιούν το «Χ» του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν
Sci-fi αισθητική 26.08.25

Bugonia: Η καθηλωτική αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν

Η πρώτη αφίσα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Bugonia» σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη κοντά στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει
Βουλή 26.08.25

Χαρίτσης: Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό – Πρέπει να φύγει

«Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών», ανέφερε για την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο