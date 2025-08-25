Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά

Το Θρυλικό Στάδιο Μαρακανά στην… πασαρέλα. Οσα μπορούν να χωρέσουν σε μια έκθεση για τα 75 χρόνια ιστορίας του.

Το Σάββατο 30 Αυγούστου, στο ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες του Ρίο Ντε Τζανέιρο, εγκαινιάζεται έκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Θα έχει τίτλο «75 Χρόνια Μαρακανά: Ένα Μεγάλο Στάδιο σε Πλήρη Κίνηση» και περιλαμβάνει πάνω από 400 σπάνια αντικείμενα που αναδεικνύουν την πλούσια ιστορία του εμβληματικού γηπέδου της Βραζιλίας.

Τα σημαντικότερα εκθέματα είναι:

-Η αέναη καρέκλα «perpétua» του σταδίου από το 1950. Η λέξη perpétua σημαίνει «διαρκής» ή «αιώνια» στα πορτογαλικά, και στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στο γεγονός ότι η καρέκλα ήταν μόνιμη, ειδική και αναγνωρισμένη ως μέρος της ιστορίας του γηπέδου.

-Η μπάλα από τον τελευταίο αγώνα του Πελέ με την Εθνική Βραζιλίας το 1971.

-Η φανέλα του Γκαρίντσα από τον τελευταίο του αγώνα στο Μαρακανά το 1973.

-Αναφορές σε ιστορικές στιγμές, όπως η επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, η συναυλία του Φρανκ Σινάτρα και φανέλες σπουδαίων παικτών όπως οι Ζίκο, Ρομάριο, Ρενάτο Γκάουτσο, Νεϊμάρ και Μαραντόνα που έπαιξαν στο Μαρακανά.

Την έκθεση επιμελήθηκε ο συλλέκτης Αλεξ Μπράγκα μετά από χρόνια έρευνας, ο οποίος δήλωσε: «Είναι τιμή μου να συμμετέχω και να αφηγούμαι αυτήν την ιστορία μέσα από μια πρωτοφανή συλλογή. Η επιθυμία μου είναι το κοινό να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να ξαναζήσει νίκες, γκολ και συναισθήματα που σημάδεψαν γενιές».

Ο Μάρκος Μπρίτο, γενικός διευθυντής της Νομοθετικής Συνέλευσης της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο σημείωσε: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάθη της Βραζιλίας. Η μεταφορά αυτής της συμβολικής έκθεσης στο σπίτι του λαού, έχει ως στόχο να ανοίξει τις πόρτες ώστε όλοι να μπορέσουν να ξαναζήσουν αξέχαστες στιγμές που έζησαν στο Μαρακανά».

Το ιστορικό Παλάσιο Τιραντέντες είναι γνωστό για τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις και τις εκθέσεις του, οι οποίες καλύπτουν θέματα από την πολιτική ιστορία έως την τέχνη και τον αθλητισμό. Η έκθεση για το Μαρακανά εντάσσεται σε αυτήν την παράδοση, σε έναν ιστορικό πολιτικό χώρο.