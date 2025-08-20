Σεισμός 4,2 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης το απόγευμα της Τετάρτης και το επίκεντρο ήταν νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας.

Η δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 18:27, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων. Το εστιακό βάθος ήταν 54,8 χιλιόμετρα.