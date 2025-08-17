newspaper
17.08.2025 | 18:40
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων
Δημοφιλείς οι συσκευές της Samsung στις ΗΠΑ – Αντεπίθεση ετοιμάζει η Apple
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 19:35

Δημοφιλείς οι συσκευές της Samsung στις ΗΠΑ – Αντεπίθεση ετοιμάζει η Apple

Καλά κρατεί ο ανταγωνισμός μεταξύ της Samsung και της Apple στις ΗΠΑ

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Apple και τη Samsung στην αγορά των smartphone των Ηνωμένων Πολιτειών, διαρκεί αρκετά χρόνια. Τα πρόσφατα στοιχεία πωλήσεων και αποστολών smartphone δείχνουν ότι η μάχη Apple-Samsung «ανάβει» και πάλι. Και για άλλη μια φορά, όλα έχουν να κάνουν με την οθόνη.

Οπως αναφέρει το CNBC κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι αποστολές από τη Samsung αυξήθηκαν στις ΗΠΑ, με το μερίδιο αγοράς της να αυξάνεται από 23% σε 31% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Canalys. Το μερίδιο αγοράς της Apple κατά τη διάρκεια του τριμήνου μειώθηκε στο 49% από 56%.

Η Apple παραμένει στην κορυφή της αγοράς smartphone στις ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας την πλειοψηφία των πωλήσεων νέων smartphone στις ΗΠΑ. Συχνά βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, αλλά οι πρόσφατες πτώσεις υποδηλώνουν αναταραχή για την Apple για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι επενδυτές έχουν οδηγήσει τις μετοχές της Apple σε πτώση 7,5% φέτος, υποαποδίδοντας σε σχέση με όλες τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας megacap εκτός από την Tesla.

Η μετοχή της Samsung, εν τω μεταξύ, έχει αυξηθεί κατά περίπου 35% το 2025.

Η Apple ανέφερε αύξηση 13% στις πωλήσεις iPhone σε ετήσια βάση στα κέρδη του Ιουλίου.

Νέα μοντέλα

Τον Ιούλιο, η Samsung παρουσίασε δύο καινοτόμα νέα τηλέφωνα που διαθέτουν πτυσσόμενες οθόνες. Ένα μοντέλο, το Z Fold 7, μπορεί αποτελεσματικά να μετατραπεί σε tablet, ενώ το Z Flip μοιάζει με ένα παλιό αναδιπλούμενο τηλέφωνο με σύγχρονα χαρακτηριστικά smartphone. Προστέθηκαν στον κατάλογο τηλεφώνων της Samsung που κυκλοφόρησαν αυτή την άνοιξη με την επωνυμία Galaxy, συμπεριλαμβανομένου ενός λεπτού και ελαφρού τηλεφώνου που ονομάζεται Galaxy S25 Edge.

Οι συσκευές λαμβάνουν επίσης μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής.

Τα στοιχεία για το μερίδιο αγοράς δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των προτιμήσεων των χρηστών. Μεγάλο μέρος της μεταβολής στα στοιχεία αποστολών στο τρίμηνο του Ιουνίου, ανέφεραν οι αναλυτές, μπορεί να αποδοθεί σε δασμούς, οι οποίοι προκαλούν «διαταραχές» στον κλάδο, καθώς οι κατασκευαστές smartphone χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στην επιχείρησή τους.

Ωστόσο, τα κέρδη της Samsung αντικατοπτρίζουν επίσης την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει μια πολύ ευρύτερη γκάμα προϊόντων σε διαφορετικές τιμές σε σύγκριση με την Apple. Αυτό περιλαμβάνει τηλέφωνα χαμηλής κατηγορίας, τα οποία αντιπροσώπευαν μεγάλο μέρος της βελτίωσης της Samsung στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, καθώς και συσκευές υψηλής τεχνολογίας που κοστίζουν περισσότερο από οποιοδήποτε μεμονωμένο iPhone.

Η σειρά τηλεφώνων Galaxy και Z της Samsung «εκτείνεται από 650 δολάρια έως 2.400 δολάρια. Αυτό είναι ένα τεράστιο εύρος συσκευών», δήλωσε ο αναλυτής της Canalys, Runar Bjorhovde. «Υπάρχει η ιδέα ότι μπορείς να στοχεύσεις ανθρώπους σε κάθε τιμολογιακό εύρος και μπορείς να τους συναντήσεις σε κάθε σημείο».

Πηγή: ΟΤ

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
Αλάσκα: Η σημειολογία της συνάντησης, τα οικονομικά deals και οι στόχοι Τραμπ – Πούτιν
«Γυρνάμε σελίδα» 17.08.25

Η σημειολογία της συνάντησης στην Αλάσκα, τα οικονομικά deals και οι στόχοι Τραμπ - Πούτιν

«Η επιχειρηματική συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας έχει τεράστιες δυνατότητες» είπε ο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του επανεμφάνιση για να αναπτύξει και τις οικονομικές του βλέψεις

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο – Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;
Δικαίωμα στη σιωπή 17.08.25

Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο - Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;

Οι νέοι κανόνες «ψηφιακής ευγένειας» που ακολουθούν οι έφηβοι επιτάσσουν έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, που δείχνει ανάγκη για όρια και ιδιωτικότητα και όχι έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ
Relationsex 17.08.25

«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ

Πιστεύετε ότι μόνο οι άνδρες υποφέρουν από άγχος απόδοσης, ότι η λίμπιντο είναι σταθερή ή ότι το πορνό καταστρέφει την οικειότητα; Οι ειδικοί καταρρίπτουν τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για το σεξ

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

