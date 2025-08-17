Δημοφιλείς οι συσκευές της Samsung στις ΗΠΑ – Αντεπίθεση ετοιμάζει η Apple

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην Apple και τη Samsung στην αγορά των smartphone των Ηνωμένων Πολιτειών, διαρκεί αρκετά χρόνια. Τα πρόσφατα στοιχεία πωλήσεων και αποστολών smartphone δείχνουν ότι η μάχη Apple-Samsung «ανάβει» και πάλι. Και για άλλη μια φορά, όλα έχουν να κάνουν με την οθόνη.

Οπως αναφέρει το CNBC κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι αποστολές από τη Samsung αυξήθηκαν στις ΗΠΑ, με το μερίδιο αγοράς της να αυξάνεται από 23% σε 31% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της Canalys. Το μερίδιο αγοράς της Apple κατά τη διάρκεια του τριμήνου μειώθηκε στο 49% από 56%.

Η Apple παραμένει στην κορυφή της αγοράς smartphone στις ΗΠΑ, καταλαμβάνοντας την πλειοψηφία των πωλήσεων νέων smartphone στις ΗΠΑ. Συχνά βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, αλλά οι πρόσφατες πτώσεις υποδηλώνουν αναταραχή για την Apple για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι επενδυτές έχουν οδηγήσει τις μετοχές της Apple σε πτώση 7,5% φέτος, υποαποδίδοντας σε σχέση με όλες τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας megacap εκτός από την Tesla.

Η μετοχή της Samsung, εν τω μεταξύ, έχει αυξηθεί κατά περίπου 35% το 2025.

Η Apple ανέφερε αύξηση 13% στις πωλήσεις iPhone σε ετήσια βάση στα κέρδη του Ιουλίου.

Νέα μοντέλα

Τον Ιούλιο, η Samsung παρουσίασε δύο καινοτόμα νέα τηλέφωνα που διαθέτουν πτυσσόμενες οθόνες. Ένα μοντέλο, το Z Fold 7, μπορεί αποτελεσματικά να μετατραπεί σε tablet, ενώ το Z Flip μοιάζει με ένα παλιό αναδιπλούμενο τηλέφωνο με σύγχρονα χαρακτηριστικά smartphone. Προστέθηκαν στον κατάλογο τηλεφώνων της Samsung που κυκλοφόρησαν αυτή την άνοιξη με την επωνυμία Galaxy, συμπεριλαμβανομένου ενός λεπτού και ελαφρού τηλεφώνου που ονομάζεται Galaxy S25 Edge.

Οι συσκευές λαμβάνουν επίσης μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής.

Τα στοιχεία για το μερίδιο αγοράς δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των προτιμήσεων των χρηστών. Μεγάλο μέρος της μεταβολής στα στοιχεία αποστολών στο τρίμηνο του Ιουνίου, ανέφεραν οι αναλυτές, μπορεί να αποδοθεί σε δασμούς, οι οποίοι προκαλούν «διαταραχές» στον κλάδο, καθώς οι κατασκευαστές smartphone χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στην επιχείρησή τους.

Ωστόσο, τα κέρδη της Samsung αντικατοπτρίζουν επίσης την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει μια πολύ ευρύτερη γκάμα προϊόντων σε διαφορετικές τιμές σε σύγκριση με την Apple. Αυτό περιλαμβάνει τηλέφωνα χαμηλής κατηγορίας, τα οποία αντιπροσώπευαν μεγάλο μέρος της βελτίωσης της Samsung στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, καθώς και συσκευές υψηλής τεχνολογίας που κοστίζουν περισσότερο από οποιοδήποτε μεμονωμένο iPhone.

Η σειρά τηλεφώνων Galaxy και Z της Samsung «εκτείνεται από 650 δολάρια έως 2.400 δολάρια. Αυτό είναι ένα τεράστιο εύρος συσκευών», δήλωσε ο αναλυτής της Canalys, Runar Bjorhovde. «Υπάρχει η ιδέα ότι μπορείς να στοχεύσεις ανθρώπους σε κάθε τιμολογιακό εύρος και μπορείς να τους συναντήσεις σε κάθε σημείο».

Πηγή: ΟΤ