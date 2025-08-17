Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…
Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου βρίσκεται σε εξέλιξη. με τα πρωταθλήματα να ξεκινούν σιγά σιγά και την δράση να επιστρέφει και πάλι. Η Premier League έχει κάνει σέντρα και σήμερα (17/8) έχει ένα τεράστιο ματς ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ.
Πού θα δείτε το μεγάλο παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 2ος αγώνας
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
13:15 Novasports Prime Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ Eredivisie
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
14:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS11 Pindula 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)
15:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS12 Podhoran 2
15:30 Novasports 2HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS13 Katerinice 2
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρίο Άβε – Νασιονάλ Liga Portugal
18:00 Novasports 2HD Θέλτα – Χετάφε La Liga
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
19:00 Novasports Prime Άρης – Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Μπράγκα Liga Portugal
20:30 Novasports Start Μπιλμπάο – Σεβίλλη La Liga
22:15 Novasports Prime Μίλαν – Μπάρι Coppa Italia
22:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Ντάλας Γουίνγκς WNBA Regular Season
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal
- Ο Μέσι επέστρεψε, η Ίντερ Μαϊάμι… θριάμβευσε (vid)
- Συνεχίζεται η… γκαντεμιά για τη Γαλλία: Τραυματίστηκε και ο Πουαριέ – Ποιοι σέντερ έχουν μείνει διαθέσιμοι
- Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
- Αυτή είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ντόντσιτς
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
- Ο Ζαφείρης έχει το μυαλό του στον ΠΑΟΚ – Τι είπε ο προπονητής της Σλάβια Πράγας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις