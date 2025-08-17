Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου βρίσκεται σε εξέλιξη. με τα πρωταθλήματα να ξεκινούν σιγά σιγά και την δράση να επιστρέφει και πάλι. Η Premier League έχει κάνει σέντρα και σήμερα (17/8) έχει ένα τεράστιο ματς ανάμεσα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Άρσεναλ.

Πού θα δείτε το μεγάλο παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 2ος αγώνας

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

13:15 Novasports Prime Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ Eredivisie

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

14:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS11 Pindula 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Αγώνας)

15:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS12 Podhoran 2

15:30 Novasports 2HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Τσεχία, SS13 Katerinice 2

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρίο Άβε – Νασιονάλ Liga Portugal

18:00 Novasports 2HD Θέλτα – Χετάφε La Liga

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

19:00 Novasports Prime Άρης – Αστέρας Aktor Φιλικός Αγώνας

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Μπράγκα Liga Portugal

20:30 Novasports Start Μπιλμπάο – Σεβίλλη La Liga

22:15 Novasports Prime Μίλαν – Μπάρι Coppa Italia

22:30 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Ντάλας Γουίνγκς WNBA Regular Season

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal