Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός λουόμενος – Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
Ο 22χρονος Γερμανός, κινδύνευσε να πνιγεί, αγνοώντας την κόκκινη σημαία που προειδοποιούσε για έντονο κυματισμό.
Από θαύμα γλίτωσε το απόγευμα της Παρασκευής, ένας 22χρονος Γερμανός στην παραλία της Ξυνόβρυσης, καθώς κινδύνευσε να πνιγεί, παραβλέποντας την κόκκινη σημαία που προειδοποιούσε για έντονο κυματισμό.
Όπως αναφέρει το taxydromos,gr, παρά τις προειδοποιήσεις της ναυαγοσώστριας, ο νεαρός, που βρισκόταν στην παραλία με την κοπέλα του και τον πατέρα της, μπήκε στη θάλασσα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα.
Τα κύματα τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να αδυνατεί να επιστρέψει στην ακτή. Δύο λουόμενοι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, ενώ η ναυαγοσώστρια βούτηξε μαζί τους.
Ο πατέρας της κοπέλας προσπάθησε επίσης να βοηθήσει, αλλά παρασύρθηκε από τα κύματα, καταφέρνοντας τελικά να βγει μόνος του.
Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του.
Η ναυαγοσώστρια του παρείχε άμεσα πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και κατόπιν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση.
- Πάτρα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone μετά τον πύρινο εφιάλτη
- Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
- Ελληνικά νησιά: Οι εν εξάλλω αναρτήσεις τουριστών για ακρίβεια και ταλαιπωρία
- Κίβου: «Δύσκολη ομάδα ο Ολυμπιακός – Μας δημιούργησε προβλήματα»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
- Θεσσαλονίκη: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε… θόρυβο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις