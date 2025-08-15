Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Βιτσισλάβ Βολόντιν, συνάντησε τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψή του στην Πιονγιάνγκ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το ρωσικό κοινοβούλιο (φωτογραφία του KCNA via Reuters, επάνω, από τη συνάντηση του Βολόντιν, αριστερά, με τον Κιμ).

Ο Βολόντιν, στενός συνεργάτης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετέφερε χαιρετισμούς από τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου και ευχαρίστησε τον Κιμ για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στην στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας μετέφερε τους χαιρετισμούς του Πούτιν στον Κιμ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ σχετικά με την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Σε επιστολή του προς τον Πούτιν, ο Κιμ αναφέρει πως οι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας σφυρηλάτησαν «τη φιλία και την ενότητα» στο πεδίο των μαχών, πολεμώντας «έναν κοινό εχθρό», όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Πιονγιάνγκ και Μόσχα είχαν επιβεβαιώσει αμφότερες την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για την απελευθέρωση εδαφών που κατείχαν ουκρανικές δυνάμεις μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεσή τους τον Αύγουστο του 2024, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Ανευ όρων» υποστήριξη

Στα μέσα Ιουλίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξέφρασε την «άνευ όρων» υποστήριξη της χώρας του στη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Πιονγιάνγκ του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Εξάλλου άρχισε να λειτουργεί ξανά αεροπορική σύνδεση των δυο πρωτευουσών στα τέλη Ιουλίου, κάτι που είχε να συμβεί δεκαετίες και θεωρείται περαιτέρω βήμα στη διμερή προσέγγιση.