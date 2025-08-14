Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Ποιος από εμάς, μικρός ή μεγάλος, δεν περιμένει πώς και πώς τις βουτιές και τα παιχνίδια στη θάλασσα; Άλλωστε το καλοκαίρι, και ειδικά το ελληνικό, είναι συνυφασμένο με όλα αυτά τα ωραία, τα χαλαρωτικά και τα ευχάριστα. Το κολύμπι θεωρείται, δικαίως, η καλύτερη μορφή άσκησης, αφού μας γυμνάζει, βελτιώνει τη φυσική μας κατάσταση και φτιάχνει τη διάθεσή μας χωρίς να μας καταπονεί ή να μας επιβαρύνει. Όμως τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες στη θάλασσα εγκυμονούν κινδύνους και γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας, καθώς δεν είναι σπάνιο ούτε απίθανο μια ημέρα διασκέδασης και χαράς να μεταβληθεί ξαφνικά και απρόσμενα σε κάτι επώδυνο για εμάς ή τους αγαπημένους μας. Γι’ αυτό και οι ειδικοί επιμένουν ότι πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις συμβουλές, τις απαγορεύσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές τους όσον αφορά το κολύμπι.

Τι χρειάζεται να προσέχουμε στο κολύμπι

Αν νιώσουμε οποιαδήποτε στιγμή άσχημα στη θάλασσα ή στην παραλία, θα πρέπει να σπεύσουμε, χωρίς καμία ντροπή, να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν μπαίνουμε ποτέ στη θάλασσα όταν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ ή είμαστε κουρασμένοι ή αδιάθετοι. Επίσης, δεν βουτάμε στο νερό αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον δυόμισι με τρεις ώρες από το τελευταίο μας γεύμα. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται στο γεγονός ότι, όταν το στομάχι μας είναι γεμάτο, η καρδιά μας δουλεύει εντατικά προσπαθώντας να ανταποκριθεί στους ρυθμούς της κολύμβησης και να ολοκληρώσει ταυτόχρονα την πέψη. Αυτή η υπερπροσπάθεια της καρδιάς είναι πιθανό να μας προκαλέσει λιποθυμικό επεισόδιο, κάτι ιδιαίτερο επικίνδυνο όταν μας συμβαίνει μέσα στο νερό αφού μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό. Φροντίζουμε να κολυμπάμε με παρέα και κατά προτίμηση σε παραλίες με ναυαγοσώστη. Αν έχουμε προβλήματα υγείας ή παίρνουμε φάρμακα, συμβουλευόμαστε το γιατρό μας σχετικά με το πόσο και το ποιες ώρες είναι καλό να κολυμπάμε. Αν αισθανθούμε άσχημα (π.χ., ζαλάδα, τάση για εμετό, πόνο στο στήθος, πονοκέφαλο, τρεμούλιασμα ή μούδιασμα στα άκρα) ενώ είμαστε στο νερό, βγαίνουμε άμεσα στην ακτή. Αν πιούμε κατά λάθος θαλασσινό νερό, δεν πανικοβαλλόμαστε αλλά παραμένουμε ήρεμοι – ίσως νιώσουμε ένα κάψιμο ή βήξουμε, αλλά δεν κινδυνεύουμε από κάτι άλλο. Αν πάθουμε κράμπα ενώ κολυμπάμε, φροντίζουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να τεντώσουμε το μέλος όπου εντοπίζεται το πρόβλημα και ταυτόχρονα να κινηθούμε προς την ακτή. Αν δυσκολευόμαστε να κολυμπήσουμε, ξαπλώνουμε σε ύπτια θέση με τα πόδια και τα χέρια ανοιχτά και η κράμπα θα υποχωρήσει από μόνη της. Αν έχουμε καθίσει στον ήλιο και στη ζέστη αρκετή ώρα, είναι σημαντικό να μπούμε στη θάλασσα σιγά σιγά, ειδικά όταν είναι κρύα, ώστε να τη συνηθίσουμε σταδιακά. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας κουράζει την καρδιά, ταλαιπωρεί τον οργανισμό και μπορεί να μας προκαλέσει δυσφορία. Γενικά όμως καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα πολύ κρύα νερά είναι πιθανό να μας επιβαρύνουν αν υποφέρουμε από κάποια αρθρίτιδα (π.χ. στο γόνατο) ή να επιδεινώσουν έντονους μυϊκούς πόνους (π.χ. οσφυαλγία). Αυτό συμβαίνει επειδή, λόγω του κρύου, ο μυς συσπάται προκαλώντας πόνο τόσο στον ίδιο όσο και στις αρθρώσεις. Προτού κολυμπήσουμε, είναι καλό να έχουμε φάει κάτι πολύ ελαφρύ (π.χ. μία φρυγανιά, ένα φρούτο κ.λπ.).

Ευχαριστούμε τον Ευάγγελο Τσαμπάζη, καθηγητή φυσικής αγωγής και διευθυντή Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Βορείου Ελλάδας, για τη συνεργασία

* Πηγή: Vita