Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14 Αυγούστου 2025 | 06:30

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Ποιος από εμάς, μικρός ή μεγάλος, δεν περιμένει πώς και πώς τις βουτιές και τα παιχνίδια στη θάλασσα; Άλλωστε το καλοκαίρι, και ειδικά το ελληνικό, είναι συνυφασμένο με όλα αυτά τα ωραία, τα χαλαρωτικά και τα ευχάριστα. Το κολύμπι θεωρείται, δικαίως, η καλύτερη μορφή άσκησης, αφού μας γυμνάζει, βελτιώνει τη φυσική μας κατάσταση και φτιάχνει τη διάθεσή μας χωρίς να μας καταπονεί ή να μας επιβαρύνει. Όμως τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες στη θάλασσα εγκυμονούν κινδύνους και γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά μας, καθώς δεν είναι σπάνιο ούτε απίθανο μια ημέρα διασκέδασης και χαράς να μεταβληθεί ξαφνικά και απρόσμενα σε κάτι επώδυνο για εμάς ή τους αγαπημένους μας. Γι’ αυτό και οι ειδικοί επιμένουν ότι πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις συμβουλές, τις απαγορεύσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές τους όσον αφορά το κολύμπι.

Τι χρειάζεται να προσέχουμε στο κολύμπι

  1.  Αν νιώσουμε οποιαδήποτε στιγμή άσχημα στη θάλασσα ή στην παραλία, θα πρέπει να σπεύσουμε, χωρίς καμία ντροπή, να ζητήσουμε βοήθεια.
  2.  Δεν μπαίνουμε ποτέ στη θάλασσα όταν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ ή είμαστε κουρασμένοι ή αδιάθετοι.
  3.  Επίσης, δεν βουτάμε στο νερό αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον δυόμισι με τρεις ώρες από το τελευταίο μας γεύμα. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται στο γεγονός ότι, όταν το στομάχι μας είναι γεμάτο, η καρδιά μας δουλεύει εντατικά προσπαθώντας να ανταποκριθεί στους ρυθμούς της κολύμβησης και να ολοκληρώσει ταυτόχρονα την πέψη. Αυτή η υπερπροσπάθεια της καρδιάς είναι πιθανό να μας προκαλέσει λιποθυμικό επεισόδιο, κάτι ιδιαίτερο επικίνδυνο όταν μας συμβαίνει μέσα στο νερό αφού μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό.
  4.  Φροντίζουμε να κολυμπάμε με παρέα και κατά προτίμηση σε παραλίες με ναυαγοσώστη.
  5.  Αν έχουμε προβλήματα υγείας ή παίρνουμε φάρμακα, συμβουλευόμαστε το γιατρό μας σχετικά με το πόσο και το ποιες ώρες είναι καλό να κολυμπάμε.
  6.  Αν αισθανθούμε άσχημα (π.χ., ζαλάδα, τάση για εμετό, πόνο στο στήθος, πονοκέφαλο, τρεμούλιασμα ή μούδιασμα στα άκρα) ενώ είμαστε στο νερό, βγαίνουμε άμεσα στην ακτή.
  7.  Αν πιούμε κατά λάθος θαλασσινό νερό, δεν πανικοβαλλόμαστε αλλά παραμένουμε ήρεμοι – ίσως νιώσουμε ένα κάψιμο ή βήξουμε, αλλά δεν κινδυνεύουμε από κάτι άλλο.
  8.  Αν πάθουμε κράμπα ενώ κολυμπάμε, φροντίζουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Στη συνέχεια, προσπαθούμε να τεντώσουμε το μέλος όπου εντοπίζεται το πρόβλημα και ταυτόχρονα να κινηθούμε προς την ακτή. Αν δυσκολευόμαστε να κολυμπήσουμε, ξαπλώνουμε σε ύπτια θέση με τα πόδια και τα χέρια ανοιχτά και η κράμπα θα υποχωρήσει από μόνη της.
  9.  Αν έχουμε καθίσει στον ήλιο και στη ζέστη αρκετή ώρα, είναι σημαντικό να μπούμε στη θάλασσα σιγά σιγά, ειδικά όταν είναι κρύα, ώστε να τη συνηθίσουμε σταδιακά. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας κουράζει την καρδιά, ταλαιπωρεί τον οργανισμό και μπορεί να μας προκαλέσει δυσφορία. Γενικά όμως καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα πολύ κρύα νερά είναι πιθανό να μας επιβαρύνουν αν υποφέρουμε από κάποια αρθρίτιδα (π.χ. στο γόνατο) ή να επιδεινώσουν έντονους μυϊκούς πόνους (π.χ. οσφυαλγία). Αυτό συμβαίνει επειδή, λόγω του κρύου, ο μυς συσπάται προκαλώντας πόνο τόσο στον ίδιο όσο και στις αρθρώσεις.
  10.  Προτού κολυμπήσουμε, είναι καλό να έχουμε φάει κάτι πολύ ελαφρύ (π.χ. μία φρυγανιά, ένα φρούτο κ.λπ.).

Ευχαριστούμε τον Ευάγγελο Τσαμπάζη, καθηγητή φυσικής αγωγής και διευθυντή Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Βορείου Ελλάδας, για τη συνεργασία

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Business
Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

Γιαούρτι: Με ανάπτυξη 40,7% τρέχουν οι ελληνικές εξαγωγές μέσα στο 2025

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Σύνταξη
Πάτρα: Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού από τις φωτιές
Ανησυχία 14.08.25

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις - Σαρηγιάννης για τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές

«Με τα σωματίδια καπνού από τις φωτιές εκλύθηκαν και τοξικές ουσίες από την καύση τεχνητών υλικών - πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», λέει ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης

Σύνταξη
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»
Στα χέρια των Αρχών 14.08.25

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό: «Καταγράφηκε σε φωτογραφία, φαίνεται σκυφτός να ανάβει πυρκαγιά»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα

Σύνταξη
Φωτιές: Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα
Τεράστιες καταστροφές 14.08.25 Upd: 09:19

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο σε δύσβατα σημεία - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Πάτρα και Πρέβεζα

Οι φωτιές έχουν κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα - Σε Χίο και Αχαΐα τα πιο κρίσιμα μέτωπα σήμερα- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο