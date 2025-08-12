sports betsson
Αιχμές Μοράτα κατά της διοίκησης της Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 12 Αυγούστου 2025 | 15:00

Αιχμές Μοράτα κατά της διοίκησης της Γαλατασαράι

Ο Άλβαρο Μοράτα αποχαιρέτησε τη Γαλατασαράι αφήνοντας… υπονοούμενα για τους χειρισμούς της διοίκησης του συλλόγου στην υπόθεσή του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Άλβαρο Μοράτα αγωνίσθηκε από τον περασμένο χειμώνα ως δανεικός από την Μίλαν στην Γαλατασαράϊ., αλλά μετά από 16 αγώνες (7 γκολ, 3 ασίστ), αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Κόμο.

Ο Ισπανός πρωταθλητής Ευρώπης του 2024 με την «φούρια ρόχα» Άλβαρο Μοράτα ανήρτησε ένα μήνυμα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου ν’ αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Γαλατασαράι, αλλά και ν’ αναφερθεί στην ασυνέπεια των διοικούντων τον τουρκικό σύλλογο.

Όσα ανέφερε ο Αλβάρο Μοράτα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Álvaro Morata (@alvaromorata)

«Αγαπητοί οπαδοί της Γαλατασαράι και τουρκικέ λαέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για την αγάπη, την ζεστασιά και την υποστήριξη που μου δείξατε. Με υποδεχθήκατε με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη ημέρα και η υποστήριξή σας ήταν από τις πιο εξαιρετικές που έχω βιώσει ποτέ στην καριέρα μου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω το ίδιο για την εμπειρία μου με την διοίκηση της ομάδας. Υπήρξαν φορές που οι υποσχέσεις τους και ο σεβασμός για τις θεμελιώδεις αξίες δεν τηρήθηκαν.

Μέχρι το τέλος, οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει δεν τηρήθηκαν, σε σημείο που δεν είχα άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ από μέρος του μισθού μου και άλλων συμβατικών δικαιωμάτων που είχα ήδη αποκτήσει μέσω της εργασίας μου. Για εμένα, στην ζωή όπως και στην εργασία, υπάρχουν αρχές που δεν πρέπει ποτέ να παραβιάζονται, όπως ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων. Το να μην αναγνωρίζουμε και να μην ανταμείβουμε ό,τι έχει κερδηθεί είναι, κατά την άποψή μου, απαράδεκτο και αντίθετο με τις αξίες της Δικαιοσύνης και του επαγγελματισμού στις οποίες πιστεύω. Γνωρίζω ότι αυτά τα ζητήματα συχνά δεν συζητούνται ανοιχτά, αλλά πιστεύω ότι είναι σωστό να δώσουμε στους οπαδούς μια πραγματική εξήγηση για το τι συνέβη.

Εσείς και η πόλη της Κωνσταντινούπολης θα παραμείνετε πάντα στην καρδιά μου και σας εύχομαι τα καλύτερα, τώρα και στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον προπονητή και το φανταστικό επιτελείο του. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να γράφετε την ιστορία της Γαλατασαράι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου από τα βάθη της καρδιάς μου για τις στιγμές που μοιραστήκαμε, καθώς και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στα προπονητικά κέντρα της ομάδας».

Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Επικαιρότητα
Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Αθλητική Ροή
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια
Οικογενειακές διακοπές 12.08.25

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μαζί με τον 17χρονο γιο του Φίλιππο στα Ματογιάννια

«Μετά το διαζύγιο γράφτηκαν διάφορα πράγματα που με στενοχώρησαν πολύ. Κάνεις δεν μπήκε στον κόπο να σκεφτεί αν αυτά τα πράγματα πληγώνουν εμένα ή τα παιδιά μου» είχε δηλώσει ο Θοδωρής Μαραντίνης παλιότερα στο MEGA.

Σύνταξη
Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Πήρε θέση για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ

Πολύ μακριά από την πραγματικότητα τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Σλάβια Πράγας για τον Χρήστο Ζαφείρη λένε στον Δικέφαλο.

Σύνταξη
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
