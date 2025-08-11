newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 03:57
Πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής – Διακοπή κυκλοφορίας
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γερμανία: Παιδιά και έφηβοι το 11% εξ όσων απελάθηκαν το 2024
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 05:30

Γερμανία: Παιδιά και έφηβοι το 11% εξ όσων απελάθηκαν το 2024

Το 2024 απελάθηκαν από τις αρχές της Γερμανίας 20.084 πρόσωπα, ανάμεσά τους 2.316 μεταξύ 6 και 18 ετών, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιεύει το δίκτυο μέσων ενημέρωσης RND.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Πάνω από το 11% των μεταναστών που απελάθηκαν από τις αρχές της Γερμανίας το 2024 ήταν παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν ερώτησης που υπέβαλε στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή το κόμμα Η Αριστερά – Die Linke (στη φωτογραφία αρχείου της Lisi Niesner/Reuters, επάνω, μετανάστες έχουν συλληφθεί από τη γερμανική αστυνομία).

Ο αριθμός των απελάσεων είχε ήδη αυξηθεί επί των ημερών του προηγούμενου γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού

Συνολικά, το 2024 απελάθηκαν 20.084 πρόσωπα, ανάμεσά τους 2.316 μεταξύ 6 και 18 ετών, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιεύει σήμερα Δευτέρα το δίκτυο μέσων ενημέρωσης RND και περιήλθαν επίσης σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου. Το ποσοστό τους – 11,5% – παρέμεινε αμετάβλητο από το 2022.

Το πρώτο μισό του 2025 απελάθηκαν 1.345 παιδιά και έφηβοι και συνολικά 11.807 αλλοδαποί, σύμφωνα με τα δεδομένα. Επρόκειτο για το 11,4%.

Η απάντηση που δόθηκε στην Μπούντεσταγκ έδειξε ακόμη πως ο αριθμός των απελάσεων είχε ήδη αυξηθεί επί των ημερών του προηγούμενου γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού, από τις 12.945 το 2022 στις 16.430 το 2023 και στις 20.084 το 2024.

Η κυβέρνηση ανέφερε πως δεν διαθέτει δεδομένα για το πόσοι από τους ανθρώπους που απελάθηκαν εργάζονταν και πλήρωναν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία.

«Ποια λογική…;»

Βουλευτής του κόμματος Η Αριστερά, ο Ντίτμαρ Μπαρτς, επέκρινε έντονα τις απελάσεις ανηλίκων: τα παιδιά, τόνισε, θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο, όχι να φορτώνονται «σε πτήσεις απέλασης».

«Ποια λογική έχει το να απελαύνονται παιδιά που μαθαίνουν εδώ, μεγαλώνουν εδώ, εντάσσονται στην κοινωνία εδώ, των ειδικευμένων εργαζόμενων του αύριο, μαζί με τους γονείς τους;» διερωτήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Συρία: Σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος
Σκληρές εικόνες 11.08.25

Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία

Οι τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος στη Συρία δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο εκτελώντας διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκαλύπτει τη φρίκη των «πρώην» τρομοκρατών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
Χιλιάδες δολοφονίες 10.08.25

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύνταξη
Από ποιόν στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;
Επιστροφή Ζαλούζνι 10.08.25

Από ποιον στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ, διαβάζοντας τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι και συνδυάζοντας γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκτιμά οι μέρες του Ζελένσκι ίσως είναι μετρημένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της
Γύρος του κόσμου 10.08.25

Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Βίντεο από τρία διαφορετικά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Η σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα στο Ιράν, η πτώση ενός μετεωρίτη αρχαιότερου από τη Γη. Και η μάχη της ξαπλώστρας στην Ισπανία.

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία
Ισχυρή δόνηση 10.08.25

Λέκκας στο in: Δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας ο σεισμός στην Τουρκία

Ο ισχυρός σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, που έγινε αισθητός και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;
Πλάνη της Ντοπαμίνης 11.08.25

Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;

Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Πλάτωνας μας υπενθυμίζει ότι το να νιώθεις καλά δεν σημαίνει πάντα ότι ζεις καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό στις μέρες μας;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
Συρία: Σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος
Σκληρές εικόνες 11.08.25

Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία

Οι τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος στη Συρία δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο εκτελώντας διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκαλύπτει τη φρίκη των «πρώην» τρομοκρατών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο