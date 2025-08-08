Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο

Τραγωδία στη Μήλο, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Σαρακήνικο. Πρόκειται για ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 50 ετών. Βρίσκονταν στη Μήλο με γκρουπ.

Στο σημείο σπεύδει σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το miloslife, η πρώτη σορός έχει ήδη ανασυρθεί και γίνονται προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σορού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο