Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Άλκμααρ (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Άλκμααρ, σε μια δυνατή αναμέτρηση στην οποία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στην «ερυθρόλευκη» προετοιμασία.

Στο φιλικό με την ολλανδική ομάδα ο Βάσκος τεχνικός παρατάσσει τους Πειραιώτες με 4-2-3-1, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Πιρόλα, Καλογερόπουλο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας.

Οι Νασιμέντο και Γκαρθία θα είναι στα χαφ, με τον Τσικίνιο λίγο πιο μπροστά και τους Πνευμονίδη – Μαρτίνς στα δύο άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άλκμααρ! / Our line-up for today’s match against AZ Alkmaar! 🔴⚪️#Olympiacos #AZAOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/n25a40cNUg

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 26, 2025