Συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Μοναστηράκι – Δεκαπέντε προσαγωγές

Συγκέντρωση συμπαράστασης υπέρ της Παλαιστίνης και του παλαιστινιακού λαού πραγματοποιείται από το απόγευμα της Παρασκευής στο Μοναστηράκι και συγκεκριμένα στην πλατεία Μοναστηρακίου, με τη συμμετοχή πολιτικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων που καταγγέλλουν την ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι πολίτες που συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό δήλωναν σοκαρισμένοι με τον ανθρωπογενή λιμό στη Γάζα και θεώρησαν καθήκον τους να βρίσκονται εκεί. Συμμετείχαν δεκάδες Παλαιστίνιοι της Αθήνας, μέλη συλλογικοτήτων και απλοί καθημερινοί άνθρωποι.

Η κινητοποίηση έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης διαμαρτυρίας στη Σύρο, όπου διαδηλωτές εμπόδισαν με την παρουσία τους την αποβίβαση επιβατών ισραηλινής εθνικότητας από κρουαζιερόπλοιο, μετά από απόφαση των υπεύθυνων ασφαλείας του κρουαζιερόπλοιου.

Υπενθυμίζεται ότι τελικά το πλοίο δεν προσέγγισε το λιμάνι και συνέχισε το δρομολόγιό του προς την Κύπρο. Το ίδιο κρουαζιερόπλοιο, το Iris Crown αναμένεται να συναντήσει διαδηλωτές στην Ρόδο στις 28 Ιουλίου μετά από κάλεσμα εργαζομένων του Συλλόγου Υπαλλήλων Εργαζομένων Ρόδου.









«Λευτεριά στην Παλαιστίνη» αντήχησε στο Μοναστηράκι

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συγκέντρωσης ακούγονται συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Free free Gaza», «Οι λαοί νικούν με το όπλο στο χέρι, κι αυτό η Παλαιστίνη πολύ καλά το ξέρει», «Gaza, gaza don’t you cry, Palestine will never die» (Γάζα, Γάζα μην κλαις η Παλαιστίνη δεν θα πεθάνει ποτέ) και «Νίκη στην Ιντιφάντα, Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Παράλληλα, στο σημείο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποφυγή εντάσεων.

Προσαγωγές σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης μετά το τέλος της συγκέντρωσης

Παρότι η συγκέντρωση κύλισε απολύτως ομαλά, χωρίς ίχνος επεισοδίων, παρουσία παιδιών και οικογενειών, μετά το τέλος της συγκέντρωσης η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 15 προσαγωγές. Κάλεσμα απηύθυναν οργανώσεις και συλλογικότητες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση έξω από τη ΓΑΔΑ στις 23:00 το βράδυ.