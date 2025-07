Ανακοίνωσε τον Κουζέλογλου ο Παναθηναϊκός

Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Γιάννης Κουζέλογλου, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα φόργουορντ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, πρόσθεσε τον έκτο της Έλληνα ο οποίος μαζί με τους Σλούκα, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Σαμοντούροβ, θα αποτελέσουν την εξάδα ενόψει της νέας σεζόν.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Γιάννη Κουζέλογλου για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1995, έχει ύψος 2.07μ. και αγωνίζεται ως power forward και ως center.

Ξεκίνησε την μπασκετική διαδρομή του από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, με τη φανέλα των οποίων ξεχώρισε γρήγορα, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2014 να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Partizan Belgrade, όπου έμεινε για ένα χρόνο.

Το 2015/16 και το 2016/17 τη φανέλα του Απόλλωνα Πάτρας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στο Λαύριο από το 2017 έως το 2020, στο οποίο συνεργάστηκε με τον Χρήστο Σερέλη, έχοντας 6 πόντους και 5.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο το 2019/20.

Το 2020/21 φόρεσε τη φανέλα του Άρη, με τον οποίο είχε 10.4 πόντους και 7.2 ριμπάουντ στη Basket League. Το φινάλε εκείνης της αγωνιστικής περιόδου τον βρήκε στη Γαλλία με τα χρώματα της Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Το 2021/22 ξεκίνησε τη σεζόν ως μέλος του Ηρακλή με τον οποίο είχε 9.6 πόντους και 6.2 ριμπάουντ στη Basket League και 8.1 πόντους και 5.1 ριμπάουντ στο FIBA Europe Cup. Ακολούθως μετακόμισε στην ΑΕΚ, με 9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ ανά αγώνα. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο επέστρεψε στο Λαύριο όπου είχε 10.2 πόντους και 5.2 ριμπάουντ στη Basket League.

Μετά από το Λαύριο, αγωνίστηκε για τρίτη φορά στην καριέρα του στο εξωτερικό, για λογαριασμό της San Pablo Burgos στην Ισπανία.

Από το 2023 έως το 2025 φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Το 2023/24 είχε 7.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ στη Stoiximan Basket League, μαζί με 4.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ στο Basketball Champions League. Το 2024/25 είχε 4.5 πόντους και 3.7 ριμπάουντ στη Stoiximan GBL και 3.2 πόντους με 2.4 ριμπάουντ στο Basketball Champions League, όπου έφτασε ως το Final Four με την ΑΕΚ.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Εφήβων και την Εθνική Νέων Ανδρών, ενώ στη διάρκεια των “παραθύρων” της FIBA το 2021 κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη».

