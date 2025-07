Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυκατοικία όπου διέμεναν στην πόλη Χο Τσι Μινχ, ανακοίνωσαν οι αρχές της μητρόπολης αυτής της νότιου Βιετνάμ.

Αφού τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, μέλη του πυροσβεστικού σώματος εντόπισαν τα θύματα στο ισόγειο του 5ώροφου κτιρίου, διευκρίνισε ο δήμος. Οι οκτώ άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή εξαιτίας δηλητηρίασης από εισπνοή καπνού.

Άλλοι ένοικοι έπεσαν στο κενό για να σωθούν από τις φλόγες, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στην κρατική εφημερίδα Thanh Niên. «Ακούγαμε κραυγές για βοήθεια από το διαμέρισμα. Ήταν φρικτό», πρόσθεσε. Οι προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρες χειρός απέβησαν άκαρπες.

Οι Αρχές στην Χο Τσι Μινχ ζήτησαν σήμερα να γίνει επείγουσα αποτίμηση των μέτρων πρόληψης των πυρκαγιών, ειδικά στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί ποια ακριβώς ήταν η αιτία της φωτιάς στην πολυκατοικία.

Bad fire last night killed 8, including 4 members of a family, at an apartment complex in Phu Tho Hoa, Ho Chi Minh City. Police are investigating the cause. pic.twitter.com/2ooSHPJbur

— Nga Pham (@ngahpham) July 7, 2025