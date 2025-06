«Έχει κάνει πρόταση για τον Μοχάμεντ της Ναντ ο Παναθηναϊκός» (pic)

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Παναθηναϊκός έψαχνε έναν επιθετικό για να πλαισιώσει τον Φώτη Ιωαννίδη μετά τη φυγή του Άντραζ Σπόραρ και το όνομα του Μοσταφά Μοχάμεντ ακούστηκε έντονα. Ωστόσο, οι «πράσινοι» κατέλεξαν στον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Πλέον, με το καλοκαίρι να έχει μπει για τα καλά, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αναζητά επιθετικές λύσεις, ειδικά αν αποχωρήσει ο Ιωαννίδης και ο Αιγύπτιος φορ επέστρεψε στο προσκήνιο, σύμφωνα με όσα μεταφέρει συμπατριώτης του δημοσιογράφος.

Συγκεκριμένα, σελίδα στο Χ επικαλούμενη ως πηγή τον Αλί Μαχέρ αναφέρει πως ο Μοχάμεντ δεν θα συνεχίσει στη Ναντ, όπου και ανήκει, τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας προξενήσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων της Ευρώπης.

🚨 According to @EgyProf , Mostafa Mohamed has 3 offers currently:

– Panathinaikos 🇬🇷

– Basaksehir 🇹🇷

– an unnamed German club 🇩🇪

In any case, Mostafa Mohamed “99% will not be an FC Nantes player next season” and will continue in Europe. pic.twitter.com/CvW7Gs0LBH

