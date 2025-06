Μάντσεστερ Σίτι – Γουιντάντ Καζαμπλάνκα 2-0: Έπαιξε όσο χρειάστηκε (vids)

Ένα πολύ άνετο απόγευμα πέρασε η Μάντσεστερ Σίτι την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ Συλλόγων, επικρατώντας της Γουιντάντ Καζαμπλάνκα από το Μαρόκο με 2-0 στο «Lincoln Financial Field» της Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου, δείχνοντας πως «βλέπει» σοβαρά τη διοργάνωση, σε μία προσπάθεια να «σώσει» τη σεζόν που δεν συνοδεύτηκε από κάποιο τρόπαιο.

Οι «πολίτες» προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με ωραία εκτέλεση του Φόντεν με το αριστερό μετά από κακό διώξιμο του Μπεναμπίντ και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 42’ με ωραίο τελείωμα του Ντοκού, έπειτα από κόρνερ του Φόντεν.

Οι Μαροκινοί είχαν μόνο μία πολύ καλή στιγμή στο ματς στο 32ο λεπτό, όμως ο Έντερσον απέκρουσε το πλασέ του Μαϊλούλα. Στο δεύτερο μέρος η Σίτι έριξε… στροφές χάνοντας άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες με τους Μαρμούς (51’) και Χάαλαντ (75’), όμως το 2-0 δεν άλλαξε ως το φινάλε. Στο 88’ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Λιούις για ένα πολύ άτσαλο μαρκάρισμα στον Ομπένγκ.

41′ ⚽ GOAL! Doku is free in the box to slot that corner kick in for @ManCity. The Blues are 2-0 up!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #MCIWAC pic.twitter.com/1oUyzS6dN0

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025