Στην Γιουβέντους και την επόμενη σεζόν ο Τούντορ (pic)

H διοίκηση της Γιουβέντους αποφάσισε να κρατήσει τελικά τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της, μετά την απόφαση του Αντόνιο Κόντε να παραμείνει στον πάγκο της Νάπολι. Ο Κροάτης τεχνικός άλλωστε ήταν αυτός που χάρισε στην ομάδα του Τορίνο το τέταρτο και τελευταίο «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League. Η επιτυχία αυτή τελικά τον κρατά στον πάγκο της ομάδας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στο συμβόλαιο του Κροάτη προπονητή υπήρχε σχετική ρήτρα, η οποία ενεργοποιήθηκε αυτόματα για ένα χρόνο. Ο Τούντορ θα εισπράξει δυο εκατ. ευρώ, όμως η «βέκια σινιόρα» έχει το δικαίωμα να λύσει τη συνεργασία τους, αν το επιθυμεί, καταβάλλοντάς του αποζημίωση ενός εκατ. ευρώ.

🚨⚪️⚫️ OFFICIAL: Igor Tudor has been confirmed as Juventus manager also for next season, agreement done.

“We’ve decided to continue with Igor for the FIFA Club World Cup and not only, as he will stay also next season”, Comolli has announced. pic.twitter.com/ixY3s8g5PM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025