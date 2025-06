Μάθιου ΜακΚόναχι: Κυκλοφόρησε το teaser της νέας του ταινίας «The Lost Bus»

Το επίσημο teaser για την ταινία «The Lost Bus» με τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Αμέρικα Φερέρα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Apple Original Films .

Το θρίλερ δράσης τοποθετείται στην καρδιά της Καλιφόρνιας του 2018, την εποχή που η πολιτεία επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά Camp.

Η ιστορία της ταινίας

Είναι βασισμένο στο βιβλίο της δημοσιογράφου Λίζι Τζόνσον (Lizzie Johnson) «Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire», το οποίο ξετυλίγει την ιστορία της πιο φονικής πυρκαγιάς που έπληξε ποτέ την Καλιφόρνια.

Οι πρωταγωνιστές υποδύονται τους Kevin McKay και Mary Ludwig αντίστοιχα, έναν οδηγό λεωφορείου και μια δασκάλα που έσωσαν ένα λεωφορείο γεμάτο παιδιά από τις φλόγες. Στο τρέιλερ ένας εκφωνητής ακούγεται να λέει: «Εχουμε ένα έκτακτο περιστατικό στο δημοτικό σχολείο Ponderosa. Υπάρχουν 23 παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί. Υπάρχει κάποιος στην περιοχή που μπορεί να τα απομακρύνει;».

Αμέσως μετά, ο Kevin (ΜακΚόναχι) φαίνεται να πιάνει τον ασύρματο, για να απαντήσει στην έκκληση, ενώ ένα πλάνο ενός σχολικού λεωφορείου που διασχίζει μια πύρινη κόλαση κόβει την ανάσα.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Πολ Γκρίνγκρας (Paul Greengrass), ο οποίος επίσης συνέγραψε το σενάριο μαζί με τον Μπραντ Ινγκλσμπι (Brad Inglesby).

Η ιδέα για το πρότζεκτ ανήκει στη βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις

Η Κέρτις εμπνεύστηκε από το ρεπορτάζ της Τζόνσον στο NPR. Η σταρ συμμετέχει στην παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Comet Pictures όπως και ο Τζέισον Μπλαμ (Jason Blum) για την Blumhouse Productions. Μαζί τους είναι επίσης ο σεναριογράφος και ο Γκρέγκορι Γκούντμαν (Gregory Goodman), ενώ η Τζόνσον είναι εκτελεστική παραγωγός.

Οι Γιουλ Βάσκεζ (Yul Vazquez), ‘Ασλι ‘Ατκινσον (Ashlie Atkinson) και Σπένσερ Ουάτσον (Spencer Watson), συμπληρώνουν το καστ. Το «The Lost Bus», αναμένεται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και στη συνέχεια στο Apple TV+, το φθινόπωρο, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.