«Στον αέρα το μέλλον του Γκρίλις – Δεν πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων» (pic)

Παρόλο που η αγωνιστική σεζόν στα ευρωπαϊκά γήπεδα έχει ολοκληρωθεί, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πλησιάζει, με την έναρξή του να είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν ξεκινούν σταδιακά την προετοιμασία τους, με τη Μάντσεστερ Σίτι να είναι μία από αυτές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα αναμένεται να ταξιδέψει στις ΗΠΑ χωρίς τον Τζακ Γκρίλις.

Exclusive: Jack Grealish to be left out of Club World Cup squad as Manchester City exit beckons. Plenty of Premier League and overseas interest anticipated #mcfc https://t.co/9F66L0mic4

— Matt Law (@Matt_Law_DT) June 4, 2025