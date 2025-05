Αυλαία αύριο για το 5ο OT FORUM – «Νέα Εποχή για τις Κεφαλαιαγορές»

Αντίστροφη μέτρηση για το 5ο OT FORUM, που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος τη Δευτέρα 5 και Τρίτη 6 Μαΐου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποία θα ακτινογραφήσει τη «Νέα Εποχή για τις Κεφαλαιαγορές».

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος φέροντας μία βαριά κληρονομιά και με το κύρος και την αξιοπιστία που διαθέτει παρεμβαίνει επιλέγοντας με το OT FORUM να καταγράψει, εμβαθύνει και αναλύσει το νέο τοπίο στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία. Όπως αυτό διαμορφώνεται από τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ αλλά και από τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

H δημοσιογραφική ομάδα του ΟΤ με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ θα καταγράψει και θα παρουσιάσει τις προτάσεις, τις θέσεις και τους προβληματισμούς των εκπροσώπων της οικονομικής και πολιτικής σκηνής.

Και το μεγάλο στοίχημα είναι αν σε αυτή τη νέα εποχή οι κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν τους στόχους της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και χρηματοοικονομικής ευφορίας.

Το 5ο OT FORUM για δύο ημέρες δίνει το βήμα σε κορυφαία στελέχη διεθνών οίκων, των επιχειρήσεων και των αρχών εποπτείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές, οικονομολόγους και εκπρόσωπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα του 5ου OT FORUM.

Στο OT FORUM oι διευθυντές των εφημερίδων ΤΑ ΝΕΑ Γιώργος Μαντέλας και ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Περικλής Δημητρουλόπουλος, ο γενικός διευθυντής Ειδήσεων του MEGA Σταμάτης Μαλέλης, οι δημοσιογράφοι και κεντρικές παρουσιάστριες του δελτίου ειδήσεων του MEGA Ράνια Τζίμα και Δώρα Αναγνωστοπούλου και ο σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αντώνης Καρακούσης

Ειδικά θεματικά πάνελ του OT FORUM έχουν προσκληθεί να συντονίσουν έγκυροι και διακεκριμένοι δημοσιογράφοι του Ομίλου της Alter Ego Media: Οι διευθυντές των εφημερίδων ΤΑ ΝΕΑ Γιώργος Μαντέλας και ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Περικλής Δημητρουλόπουλος, ο γενικός διευθυντής Ειδήσεων του MEGA Σταμάτης Μαλέλης, οι δημοσιογράφοι και κεντρικές παρουσιάστριες του δελτίου ειδήσεων του MEGA Ράνια Τζίμα και Δώρα Αναγνωστοπούλου και ο σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αντώνης Καρακούσης.

Το τεχνικό δυναμικό της Alter Ego Media θα μεταδώσει το 5ο OT FORUM, live-streaming μέσα από τις ιστοσελίδες της Alter Ego Media (ot.gr, in.gr, tanea.gr, tovima.gr) και το Mega Play.

Στο 5ο OT FORUM παρουσιάζουν το κυβερνητικό σχέδιο για την οικονομία και την κεφαλαιαγορά οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος και Βασίλης Κικίλιας

Βιώσιμες επενδύσεις στην οικονομία – Το κυβερνητικό σχέδιο

Αναφορικά με το καίριο και πλέον επίκαιρο θέμα «Νέα Εποχή για τις Κεφαλαιαγορές: Το στοίχημα για βιώσιμη επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομική αειφορία» θα τοποθετηθούν κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα δώσει το στίγμα της οικονομικής πολιτικής αλλά και το νέο πλαίσιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών θα εστιάσει στις προκλήσεις των εμπορικών πολέμων και το ρόλο της εξωτερικής πολιτικής.

Το σχέδιο για βιώσιμη οικονομία και κοινωνική δικαιοσύνη του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, θα αναλύσουν τις προτάσεις τους για ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρεμβαίνει στο OT FORUM για την ενεργειακή πολιτική της χώρας που φιλοδοξεί να αποτελέσει σταθερός πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης παρουσιάζει το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για βιώσιμες και με υπεραξία για την οικονομία και την κοινωνία επενδύσεις.

Ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλύει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις αλλά και τη στρατηγική για τη στήριξη της ελληνικής ναυτιλίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα.

Παρεμβαίνουν στο OT FORUM οι Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της ΤτΕ, Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Γιάννος Κοντόπουλος, CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η πρόταση της αντιπολίτευσης για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας

Από το OT FORUM δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η πρόταση της αντιπολίτευσης για τη θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Θεσμικοί φορείς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, της κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού συστήματος εν μέσω των διεθνών αναταράξεων θα τοποθετηθεί ο Γιάννης Στουρνάρας Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Αθανάσιος Βαμβακίδης Managing Director Global Head G10 FX Strategy Bank of America και ο Sundeep Gantori, Managing Director, CIO Equity Strategist at UBS Global Wealth Management αναλύουν τις εξελίξεις για τις ισοτιμίες και τις επενδύσεις στο AI

Η εποπτεία της κεφαλαιαγοράς απέναντι στις προκλήσεις του AI και της μεταβλητότητας των αγορών θα είναι το θέμα συζήτησης της Βασιλικής Λαζαράκου, Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τους δημοσιογράφους του ΟΤ.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών θα μιλήσει για το στοίχημα της αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου σε αναπτυγμένη αγορά.

Στο 5ο OT FORUM αναλυτές κορυφαίων διεθνών οίκων

Υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών οίκων θα παρουσιάσουν τις αναλύσεις για την προοπτική των αγορών συναλλάγματος και το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην στρατηγική των επενδυτών. Μιλούν στο OT FORUM ο Αθανάσιος Βαμβακίδης Managing Director Global Head G10 FX Strategy Bank of America και ο Sundeep Gantori, Managing Director, CIO Equity Strategist at UBS Global Wealth Management.

Κορυφαία και έμπειρα στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, asset management και funds παρουσιάζουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις αλλά και την αποταμίευση: Κοτρότζος, Κάντζος, Δραζιώτης, Σοφικίτης, Κοσμίδης, Τσιριγωτάκης, Κοσμίδης, Μαγγίνας, Βερέμης και Ξυδώνας. Οι τοποθετήσεις των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στις ελληνικές επιχειρήσεις από τους Ζούζουλα και Ντότσια

Το OT FORUM δίνει βήμα στα funds και τη χρηματιστηριακή αγορά

Στο ΟΤ FORUM συμμετέχουν οι θεσμικοί εκπρόσωποι της επενδυτικής και χρηματιστηριακής κοινότητας και συγκεκριμένα ο Χριστόδουλος Αίσωπος, Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και Σπυρίδων Κυρίτσης, Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ.

Τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες και τα προϊόντα της ελληνικής και διεθνούς κεφαλαιαγοράς θα παρουσιάσουν τα ανώτατα στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών και διαχείρισης περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα οι Αγαμέμνων (Μέμος) Κοτρόζος, Πρόεδρος και CEO της Eurobank Group Asset Management, Ηλίας Κάντζος CEO NBG Securities, ο Σταμάτης Δραζιώτης CFA, Head of Research Eurobank Equities, Αλέξανδρος Σοφικίτης Διευθυντής Επενδύσεων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ, Ιωάννης Κοσμίδης Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδυτικής Συμβουλής του Τομέα Διαχείρισης Περιουσίας της Euroxx, Ηλίας Τσιριγωτάκης Επικεφαλής Ανάλυσης και Στρατηγικής Διεθνών Αγορών της Εθνικής Τράπεζας και Νικόλαος Σ. Μαγγίνας, Επικεφαλής Οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο 5ο OT FORUM τοποθετούνται οι Εξάρχου (AKTOR), Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ), Τζαννετάκης (Motor Oil), Νάζος (ΔΕΗ), Μπαζιώτης (Premia Properties), Καραϊνδρος (Metlen Energy & Metals), Παπακωνσταντινου (IDEAL HOLDINGS), Κάτσενος (HELLENiQ ENERGY), Γκόνης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις των επενδυτικών προϊόντων για τα ασφαλιστικά ταμεία θα εξειδικεύσεις ο Πάνος Ξυδώνας, Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΕΔΑΚ του ΕΦΚΑ, Καθηγητής ESSCA Πανεπιστημίου Γαλλίας.

Για τις στρατηγικές τοποθετήσεις των funds θα μιλήσει ο Μάρκος Βερέμης εταίρος της Big Pi Ventures,

Μέσα στο γενικευμένο κλίμα της αβεβαιότητας οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών επενδυτών. Και ο Κωνσταντίνος Ζούζουλας, Managing Director & Head of Research AXIA Ventures Group και η Βάια Ντότσια Director in the Capital Markets Division AXIA Ventures Group θα αναλύσουν τις κινήσεις των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Επιχειρηματίες και managers καταθέτουν τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, ανθεκτικές από την εποχή της οικονομικής ύφεσης, ξεδιπλώνουν τα στρατηγικά τους σχέδια για βιώσιμες επενδύσεις. Εξωστρεφείς και με κεντρικό γνώμονα την παροχή υπεραξιών στους μετόχους τους αλλά και στην κοινωνία προχωρούν στη νέα εποχή.

Οι θέσεις, οι προτάσεις και οι προβληματισμοί τους παρουσιάζονται από το OT FORUM.

Τη στρατηγική του Υπερταμείου/Growthfund ξεδιπλώνει ο Ιωάννης Παπαχρήστου, ενώ για τη στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων μιλούν οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού και Δημήτρης Πολίτης

Παρεμβαίνουν οι οι Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, Μάνος Μανουσάκης Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Πέτρος Τζαννετάκης, Αναπληρωτής CEO της Motor Oil, Κωνσταντίνος Νάζος, Αναπληρωτής CEO Διαχείρισης Ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ, Νικόλαος Μπαζιώτης CFO της Premia Properties, Έλενος Καραϊνδρος, Chief Strategy and M&A Officer Metlen Energy & Metals, Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, Head of Strategy IDEAL HOLDINGS, Νίκος Κάτσενος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων HELLENiQ ENERGY, και Αργύρης Γκόνης, Investor Relation Officer ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Οι κρυμμένες υπεραξίες των δημόσιων assets

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας έχουν τα assets του ελληνικού δημοσίου και ο τρόπος αξιοποίησης τους. Για τις κρυμμένες υπεραξίες αλλά και για το νέο επενδυτικό ταμείο θα τοποθετηθεί ο Ιωάννης Παπαχρήστου CEO του Υπερταμείου/Growthfund, ενώ στη στρατηγική της προσέλκυσης επενδυτών στη χώρα θα αναφερθούν ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ο Δημήτρης Πολίτης, σύμβουλος του Πρωθπουργού για θέματα επενδύσεων.

Για την αντίδραση της Ε.Ε. απέναντι στη δυναμική Τραμπ μιλούν ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Γιάννης Τσακίρης και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. Ιωάννης Βράιλας, ενώ ο Παναγιώτης Πετράκης (ΕΚΠΑ), ενώ για τον qvo vadis planet οι Πετράκης (ΕΚΠΑ), Σοφικίτης (Εθνική ΑΕΔΑΚ) και Ευσταθιάδη (PwC)

Η αφύπνιση της Ε.Ε…

Για τη σημασία της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της Ε.Ε. εν μέσω εμπορικών πολέμων θα μιλήσει ο Γιάννης Τσακίρης, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ στο μεγάλο ζητούμενο που είναι η στρατηγική της Ευρώπης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις θα καταθέσει την άποψη του ο Ιωάννης Βράιλας, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ο κόσμος των Crypto αποκαλύπτεται στο OT FORUM από τους Στάμου, Δράκο και Τσιναβή

…από τη δυναμική Τραμπ

Ο Παναγιώτης Πετράκης, Καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο Αλέξανδρος Σοφικίτης Διευθυντής Επενδύσεων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων της Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ και ο Μιχάλης Ευσταθιάδης Director, Assurance, Capital Markets της PwC θα αναλύσουν τον αντίκτυπο της εποχής Τραμπ και των γεωπολιτικών αναταράξεων στην οικονομία και τις κεφαλαιαγορές.

Ο κόσμος των Crypto στο 5ο OT FORUM

Το OT FORUM θα επιχειρήσει να αποκρυπτογραφήσει τον κόσμο των Cryptos. Και δίνει το βήμα στην Αναστασία Στάμου, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στον Κωνσταντίνο Δράκο καθηγητή του ΟΠΑ και στον Ηλία Τσινταβή, Partner Michael Kyprianou Law Firm.

Στο 5ο OT FORUM παρουσιάζεται και ο οδηγός για την ΕΝαλλακτική Αγορά αλλά και η εμπειρία επιχειρήσεων που άντλησαν κεφάλαια

Η ΕΝαλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τις ευκαιρίες άντλησης κεφαλαίων που προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προοπτική, η ΕΝαλλακτική Αγορά θα παρουσιάσει ο CFO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Νίκος Κοσκολέτος. Την εμπειρία από τη συμμετοχή στην ΕΝΑ θα καταθέσουν ο Χάρης Δημητρακόπουλος, CEO της Softweb και ο Γιάννης Μανδάλας, Managing Director της Mediterra, ενώ ο Κωνσταντίνος Παπαπολύζος, Πρόεδρος και CEO της TREK Development θα περιγράψει τις προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη συγκεκριμένη αγορά.

Ξεχωριστή θέση στο OT FORUM θα έχουν και οι συζητήσεις για την αειφορία των κεφαλαιαγορών και τη δημόσια διοίκηση με τον Δρ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Μέλος Δ.Σ. της OTS αλλά και για τη διαπιστευμένη πιστοποίηση των επιχειρήσεων στους κανόνες διακυβέρνησης κλειδί για τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση με τα στελέχη του ΕΣΥΔ Χρήστο Τράπαλη και Μαρία Ψάλλα.