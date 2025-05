Μπάρκλεϊ: «Αν ήμουν ο Γιάννης θα έριχνα γροθιά στον πατέρα του Χαλιμπάρτον» (vid)

Το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στη σειρά των Μπακς με τους Πέισερς, όπου η Ιντιάνα έκανε το 4-1 και προκρίθηκε, επισκιάστηκε από την κίνηση του πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον να κοροϊδέψει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με άσχημο τρόπο χωρίς λόγο.

Ο «Greek Freak» αντέδρασε ως επαγγελματίας και δεν έχασε την ψυχραιμία του. Κάτι που όμως δεν θα έκανε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο οποίος μιλώντας για το περιστατικό τόνισε πως αν ήταν ο Γιάννης θα του είχε ρίξει γροθιά.

«Ο Γιάννης είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Έγινε περισσότερο ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες χθες το βράδυ, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην το… πάρω και τον σηκώσω (τον πατέρα του Χαλιμπάρτον). Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον είχα… χτυπήσει. Και δεν προσπαθώ να είμαι κανένας ψεύτικος σκληρός τύπος στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην του είχα δώσει γροθιά στο πρόσωπο».

«Giannis is one of my favorite players. He became more of one of my favorite players last night because ain’t no way in the hell I wouldn’t have clocked him.»

-Charles Barkley applauds Giannis for the way he handled the postgame altercation with Haliburton’s dad pic.twitter.com/sCjzypxpHg

— Dan Patrick Show (@dpshow) April 30, 2025