Φωτιά στο δωμάτιο όπου η μητριά του τον κρατούσε φυλακισμένο για δύο δεκαετίες έβαλε ένας 32χρονος στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ προκειμένου να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική και να ανακτήσει έτσι την ελευθερία του.

Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν άμεσα φτάνοντας στο φλεγόμενο σπίτι, για να αντικρίσουν έναν υποσιτισμένο άνδρα να τους λέει «ήθελα την ελευθερία μου». Ήταν υποσιτισμένος, μόλις 30 κιλά, με αδύνατα και μπερδεμένα μαλλιά, πολύ βρώμικος και με όλα τα δόντια του σάπια.

Η γυναίκα, στην οποία ανήκε το σπίτι, αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για κακοποίηση και απαγωγή, ενώ αρνείται τις κατηγορίες. Ωστόσο, τα γεγονότα την διαψεύδουν.

Ο 32χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά αφού δεν άντεχε άλλο το μαρτύριο της «παρατεταμένης κακοποίησης, πείνας, σοβαρής παραμέλησης και απάνθρωπης μεταχείρισης», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στο Γουότερμπερι του Κονέκτικατ.

«Η ταλαιπωρία που υπέμεινε το θύμα για πάνω από 20 χρόνια είναι σπαρακτική και αδιανόητη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αρχηγός της αστυνομίας του Γουότερμπέρι, Φερνάντο Σπανιόλο, ο οποίος αποδίδει τα εύσημα στις διωκτικές αρχές για τη διασφάλιση ότι «ο δράστης θα λογοδοτήσει πλήρως για αυτά τα φρικτά εγκλήματα».

Όπως αναφέρει το NPR, η μητριά του κατηγορείται ότι τον κρατούσε κλειδωμένο από τα 11 του χρόνια σε ένα δωμάτιο ούτε 7 τετραγωνικών στο σπίτι τους, δίνοντάς του ένα σάντουιτς και δύο μικρά μπουκάλια νερό την ημέρα, χωρίς πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, οδοντιατρική φροντίδα ή μπάνιο.

Από το δωμάτιο έβγαινε μόνο για δύο ώρες την ημέρα για να κάνει δουλειές του σπιτιού, ενώ βρισκόταν πάντα υπό την επίβλεψη της μητριάς του.

