Μετά τον Γουεμπανιάμα, εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν και ο Φοξ

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχασαν ακόμα έναν σημαντικό παίκτη, μέχρι το τέλος της σεζόν, στην αναμέτρηση με τους Ντάλας Μάβερικς. Έπειτα από το την απώλεια του Βίκτορ Γουεμπανιάμα και ο Ντε Άρον Φοξ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα εναπομείναντα παιχνίδια, καθώς θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από πολλούς πόνους στο μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού και αποφασίστηκε από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

San Antonio Spurs star De’Aaron Fox will undergo season-ending surgery on Tuesday for tendon damage in his left pinkie, sources tell ESPN. pic.twitter.com/W20JJB7ZdZ

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 13, 2025