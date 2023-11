Μάβερικς – Κινγκς 113-129: «Καθάρισαν» οι 30άρες των Σαμπόνις και Φοξ

Με τον Ντομάτας Σαμπόνις και τον Ντε Άαρον Φοξ να βάζουν 62 πόντους, οι Σακραμέντο Κινγκς υπέταξαν τους Μάβερικς με 129-113 μέσα στο Ντάλας και έφτασαν έτσι στην 6η συνεχόμενη νίκη τους.

Το Ντάλας έπεσε στο 9-5 (4-2 εντός και 5-3 εκτός), ενώ το Σακραμέντο, το οποίο μετράει έξι συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, ανέβηκε στο 8-4 (4-1 εντός και 4-3 εκτός).

Το 11ο φετινό του double-double πέτυχε ο Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος μέτρησε 32 πόντους (13/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/10 βολές), 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο ΝτιΆαρον Φοξ πέτυχε 30 πόντους (4/10 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 4/5 βολές), 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα. Τους τελευταίους 7 πόντους της ομάδας του έβαλε ο Σάσα Βεζένκο, ενώ μοναδικός παίκτης που δεν χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Φιλίπ Πετρούσεφ.

SASHA SWATS IT INTO THE STANDS 😨 pic.twitter.com/ZMhTFvLda0

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 20, 2023