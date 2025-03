Βούτσεβιτς: «Αν περάσουμε από τον όμιλο θα είναι μεγάλη επιτυχία» (pic)

Το Μαυροβούνιο προκρίθηκε για πέμπτη φορά στην ιστορία του σε Eurobasket, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση σε έναν όμιλο που περιλάμβανε Γερμανία (1η), Σουηδία (3η) και Βουλγαρία (4η). Η χώρα των Βαλκανίων ελπίζει να έχει στη διάθεση της τα μεγάλα αστέρια, ώστε να παραταχθεί όσο πιο πλήρης γίνεται, το καλοκαίρι.

Ο Νίκολά Βούτσεβιτς, είναι αυτός που ξεχωρίζει από το εθνικό συγκρότημα της σλάβικης χώρας και αναμένεται να δώσει το παρών στη διοργάνωση της «Γηραιάς Ηπείρου». Ο πρώην All-Star προχώρησε σε δηλώσεις, στις οποίες επικεντρώθηκε στο Μαυροβούνιο, το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη νέα «φουρνιά» της χώρας του.

Ο Μαυροβούνιος ανέφερε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του στην εθνική δεν πρόκειται να κυνηγήσουν κάποιο μετάλλιο στο Eurobasket. Το «ταβάνι» της ομάδας περιορίζεται στη φάση των «16», όπως δήλωσε ο Βούτσεβιτς.

