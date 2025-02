Ανατροπή με Άντονι: Πήραν πίσω την κόκκινη και παίζει με Ρεάλ!

Με τον Άντονι θα παραταχθεί τελικά το προσεχές Σάββατο (01/03, 19:30) η Μπέτις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (RFEF) έκανε δεκτή την έφεση των Σεβιγιάνων, ακυρώνοντας την κόκκινη κάρτα που έδειξε ο διαιτητής Αλμπερόλα Ρόχας στον Βραζιλιάνο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπέτις με την Χετάφε την περασμένη Κυριακή.

🚨🇧🇷 Antony’s red card has been officially cancelled and he will be available to play against Real Madrid.

Decision communicated to Real Betis in the morning. pic.twitter.com/3BMTQp2U19

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2025