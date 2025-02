Άγνωστοι πέταξαν πλαστικά μπουκάλια στον τοίχο του ρωσικού προξενείου στη Μασσαλία και ένα από αυτά εξερράγη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών για το περιστατικό που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το μέγεθος των ζημιών.

Η Ρωσία ζητά πλήρη διερεύνηση του περιστατικού – που σημειώθηκε κατά την τρίτη επέτειο της εισβολής στην Ουκρανία – από τις γαλλικές αρχές και κάνει λόγο για τρομοκρατία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ασκεί πιέσεις στη Γαλλία για τη λήψη μέτρων ασφαλείας.

«Οι εκρήξεις στο έδαφος του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Μασσαλία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας τρομοκρατικής ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, όπως μετέδωσε το TASS.

«Απαιτούμε (από τη Γαλλία) εξαντλητικά και άμεσα μέσα για τη διερεύνηση του περιστατικού καθώς και να γίνουν βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ρωσικών αποστολών στο εξωτερικό», αναφέρεται.

Νωρίτερα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο προξενείο και ότι επιτόπου έχουν σπεύσει πυροσβέστες, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο αξιωματούχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τιερί Εντόμ.

Ο ρώσος πρόξενος από τη μεριά του έκανε λόγο για επίθεση στο κτίριο.

Η πηγή στις γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι γύρω από το προξενείο έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας και ότι 38 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο χώρο.

