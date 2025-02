Ένα ρομαντικό δείπνο σου φαίνεται λίγο… άνοστο;

Απλώς, φαντάσου το σκηνικό: Το φως των κεριών να τρεμοπαίζει στη μέση ενός στρωμένου τραπεζιού, ρίχνοντας ζωηρές σκιές στον τοίχο, ενώ από τα ηχεία ακούγεται μία τρυφερή μελωδία. Το λαχταριστό άρωμα του φαγητού που μόλις βγήκε από τον φούρνο, μαζί με τη μυρωδιά ενός διακριτικού αιθέριου ελαίου, «πλημμυρίζει» τον χώρο, δημιουργούν μία φιλόξενη, οικεία ατμόσφαιρα, ό,τι πρέπει για cuddling –σκέφτεσαι.

Επιμελείσαι τις τελευταίες λεπτομέρειες, ανυπομονείς και περιμένεις πώς και πώς τη στιγμή που θα χτυπήσει το κουδούνι, θα ανοίξεις την πόρτα και θα αντικρίσεις το χαμόγελο, το οποίο θα είναι η ανταμοιβή σου για όλη αυτή την προσπάθεια. Καθώς η βραδιά προχωρά, όλα κυλούν άψογα. Έχεις βγάλει το πρώτο πιάτο, τη σαλάτα, το κυρίως πιάτο και βρίσκεστε πια στο επιδόρπιο.

Η κουβέντα μεταξύ σας είναι χαλαρή, ζεστή και flirty, έχετε τελειώσει το δείπνο εδώ και ώρα, οπότε κάθε σημάδι, κάθε λεπτομέρεια από εδώ και πέρα μαρτυρά πώς θα συνεχιστεί η βραδιά. Και η απάντηση για το πώς συνεχίζεται και εν τέλει κλείνει ένα ρομαντικό δείπνο, βρίσκεται πάντα στις λεπτομέρειες, σε όσα δεν λέγονται αλλά υπονοούνται με ματιές και κινήσεις από τις δύο πλευρές.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι, καθώς ένα δείπνο για δύο υπό το φως των κεριών, σχεδόν ποτέ δεν έχει να κάνει με το φαγητό. Σε τέτοιες περιστάσεις, λοιπόν, το σενάριο «γράφεται» από τη σύνδεση και τη χημεία μεταξύ δύο ανθρώπων, από τις στιγμές που τα βλέμματά «κλειδώνουν» και νιώθετε και οι δύο την ένταση μεταξύ σας να κλιμακώνεται.

Το ίδιο ισχύει για το κοινό χιούμορ που μοιράζεστε όταν προκύπτουν αμήχανες στιγμές ή παύσεις, για την αίσθηση πως δεν χορταίνετε ο ένας από την παρέα του άλλου. Ωστόσο, ένα είναι το ερώτημα που κανείς δεν τολμά να κάνει, τι γίνεται μετά; Κακά τα ψέματα. Ένα ρομαντικό δείπνο για τον Άγιο Βαλεντίνο είναι μόνο η αρχή ή καλύτερα, μία λαχταριστή αφορμή, για μία βραδιά που…

Spoiler alert: Όλ@ τελειώνουν με Durex.

Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, πως μέχρι εκείνη τη στιγμή τα έχεις κάνει όλα σωστά. Αν θέλεις, λοιπόν, να φτάσεις μία τέτοια εμπειρία μέχρι το τέλος και με επιτυχία, συνέχισε να διαβάζεις το κείμενο που ακολουθεί και μας ευχαριστείς αργότερα.

Έτσι θα γίνεις «μαέστρος» της πιο ερωτικής ατμόσφαιρας

Να θυμάσαι πως το μυστικό για να κάνεις ένα ρομαντικό dinner αξέχαστo, είναι να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση στις λεπτομέρειες που θα δημιουργήσουν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να περάσετε από το τραπέζι στο κρεβάτι ή τον καναπέ. Για αρχή, εστίασε στο μενού της βραδιάς και ξεδίπλωσε το ταλέντο σου στη μαγειρική, δημιουργώντας ευρηματικά πιάτα με φρέσκα, αρωματικά υλικά που «ξυπνούν» τις αισθήσεις και προκαλούν αναπάντεχες εκρήξεις απόλαυσης στον ουρανίσκο. Μια δροσερή σαλάτα με φρούτα εποχής, ένα ζουμερό φιλέτο με πουρέ καρότου ή ένα πιάτο θαλασσινών είναι ιδανικές επιλογές, τις οποίες θα αναδείξεις με το κατάλληλο κρασί.

«Ντύσε» το γεύμα σας με ένα soundtrack εξίσου προσεγμένο. Πάτα «play» σε μία λίστα με τραγούδια που σας βάζουν… in the mood for love αλλά δεν είναι ιδιαίτερα φορτισμένα ή up tempo, δεν επιβάλλονται και αφήνουν χώρο για κουβέντα. Όσο για τη διακόσμηση του χώρου, δεν χρειάζεται να κάνεις υπερβολές, ένα βάζο με λουλούδια στη μέση του τραπεζιού και ένα ζευγάρι κεριά είναι οι «πινελιές» που θα συμπληρώσουν το πιο παραδοσιακό, Valentine’s σκηνικό.

Αφού ολοκληρώσετε το γεύμα, δεν υπάρχει πλέον κάποιο Valentines manual να ακολουθήσεις. Η συμβουλή μας είναι «αυτοσχεδίασε» και πρόσφερε κάτι παραπάνω από ένα επιδόρπιο για το κλείσιμο. Ίσως έναν σύντομο, αυθόρμητο χορό στη μέση του σαλονιού, ένα παιχνίδι, μία αγκαλιά που διαρκεί λίγο παραπάνω ή ένα χαλαρωτικό μασάζ. Κάνε μία κίνηση που θα μετατρέψει το δείπνο από κινηματογραφικό σε αυθεντικό, δικό σας, σε μία συναρπαστική ερωτική αλλά αληθινή ιστορία, για την οποία θα καμαρώνεις την επόμενη ημέρα στους κολλητούς σου.

Για να ζήσεις και να γιορτάσεις τον ερωτά σου, λοιπόν, όπως όντως του αξίζει, πες «ναι» στις παραδόσεις του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά φρόντισε να παίξεις με ασφάλεια, να τις ζήσεις αυθεντικά, με τον τρόπο που εσύ και το έτερον ήμισυ επιθυμείτε. Βλέπεις, κάθε σχέση είναι και μία μοναδική ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, ακόμη και αν έχουν όλες μία κοινή κατάληξη που μας ενώνει: Τον έρωτα! Και φέτος στην πιο ερωτική Παρασκευή του χρόνου, όλ@ τελειώνουν με Durex!