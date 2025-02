Απίστευτη δήλωση του Πέρκινς: «Οι Μάβερικς κέρδισαν την ανταλλαγή του Ντόντσιτς»

Ο Κέντρι Πέρκινς εξέφρασε ακόμη μία «επαναστατική» γνώμη, λέγοντας ότι οι Μάβερικς επωφελήθηκαν στο μέγιστο από την ανταλλαγή Ντόντσιτς – Ντέιβις, καθώς οι δύο Αμερικάνοι θα ξεχωρίσουν σαν δίδυμο.

Ο πρωταθλητής με τους Σέλτικς το 2008, ανέφερε επίσης πως ο σύλλογος του Τέξας ήταν τυχερός που δεν χρειάστηκε να παραχωρήσει τους Ντέρικ Λάιβλι, Ντάνιελ Γκάφορντ και Πι Τζέι Γουάσινγκτον.

«Το Ντάλας κέρδισε αυτή την ανταλλαγή. Το δίδυμο Ίρβινγκ και Ντέιβις θα είναι ξεχωριστό! Επιπλέον, δεν χρειάστηκε να παραχωρήσουν τον Ντέρικ Λάιβλι, τον Ντάνιελ Γκάφορντ ή τον Πι Τζέι Γουάσινγκτον».

Dalllas won in this trade. AD and Kyrie are going to be Special!!!! Plus they didn’t have to give up Lively, Gafford or PJ Washington. God Bless America

