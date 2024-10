Στόχος της Γιουνάιτεντ να έχει τον Αμορίμ για το ματς με την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να τερματίσει την συνεργασία της με τον Έρικ Τεν Χαγκ και πλέον είναι έτοιμη να μπεί στην εποχή Αμορίμ καθώς ο Πορτογάλος είναι «ζεστός» να αναλάβει την ομάδα.

Οι «μπέμπηδες» τα έχουν βρει σε όλα με τον 39χρονο και είναι έτοιμοι να καταβάλουν στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας τη ρήτρα ύψους 10 εκατ. ευρώ.

🚨 Manchester United will travel to Lisbon today to close an agreement with Ruben Amorim immediately after Sporting’s game tonight.

(Source: @abolapt) pic.twitter.com/o6TBWD0LpQ

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 29, 2024